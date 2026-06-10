„Regály jsou prázdné.“ Lidé na Krymu v panice vykupují některé potraviny


před 25 mminutami|Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, Reuters, Kyiv Independent

Obchody na Ruskem okupovaném Krymu zaznamenaly v minulých dnech nedostatek základních potravin poté, co je místní obyvatelé začali uprostřed logistické krize hromadně vykupovat. Omezily proto jejich prodej. Už dřív na poloostrově nastaly v důsledku ukrajinských útoků na rafinerie a zásobovací trasy problémy s dodávkami pohonných hmot, které jsou tak už jen na příděl.

„Každý si bere tři balení. Víc si jich koupit nemůžete. Lidé začínají panikařit,“ říká u regálu s pohankou v sevastopolském obchodě žena na videu zveřejněném v úterý stanicí Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL).

„Také rýže v podstatě není,“ pokračuje v obchodu v Simferopolu mužský hlas, „a skoro všechny těstoviny jsou vykoupené. Lidé se kvůli té situaci s benzinem zbláznili.“

Maximálně tři lahve oleje a tři balení těstovin

Okupační úřady na Krymu už koncem května zavedly prodej benzinu a nafty na příděl poté, co ukrajinské útoky na hlavní zásobovací trasu spojující Krym přes okupovaný východ Ukrajiny s pevninským Ruskem – společně s dlouhodobými ukrajinskými údery na ruské rafinerie – narušily dodávky paliv na anektovaný poloostrov.

V posledních dnech se už ale kvůli zvýšené poptávce projevuje i nedostatek některých potravin. Podle RFE/RL to ukazují příspěvky na sociálních sítích.

Jejich uživatelé v minulých dnech hlásili, že supermarkety Jablko zavedly přídělový systém na cukr, pohanku a rýži nebo že v supermarketech Pud v Sevastopolu došel cukr a sůl. Objevují se také zprávy o problémech s nákupem rostlinného oleje.

Portál RFE/RL uvedl, že ukrajinský telegramový kanál Supernova+ zveřejnil, že podle něj supermarket Dobrostroj v Sevastopolu zavedl omezení prodeje – maximálně tři lahve rostlinného oleje a stejný počet balení těstovin na nákup.

Fotografie poloprázdných regálů a zprávy o nedostatku potravin se objevují i na účtech místních komunit. Jeden z nich třeba zveřejnil video z obchodu 7M Bezcen v Simferopolu, které ukazuje téměř prázdné regály s moukou a cukrem, pokračuje RFE/RL.

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„Lidé nevěří úřadům“

Jak stanice dále uvádí s odkazem na nejmenovaného sevastopolského ekonoma a aktivistu mezinárodního hnutí za osvobození Krymu, poloprázdné regály s určitým zbožím v obchodech nejsou ani tak důsledkem problémů se zásobováním, jako spíše veřejné paniky.

Místní úřady tvrdí, že panika není namístě, poloostrov je dle nich „plně zásoben základním zbožím“ a část potravin se prý vyrábí přímo na místě. Ne všichni ale tento pohled sdílejí.

„Lidé nevěří ve schopnost úřadů situaci normalizovat; panikaří a hromadí zásoby potravin. Velké řetězce s vlastními sklady a depy se stále drží, ale i ty se už potýkají s nedostatkem. Úřady naléhají, aby rozložily dodávky ze skladů, takže v posledních dnech je ještě dopoledne někde možné koupit oblíbené obiloviny, ale do oběda jsou regály už prázdné. Cukr už důchodci vykoupili prakticky všechen,“ citovala stanice pod podmínkou anonymity o víkendu místního aktivistu.

Kyjev: Rusko ztrácí schopnost Krym zásobovat

Agentura Reuters ve středu s odvoláním na blíže neidentifikovaného svědka informovala, že i když v minulých dnech byl v obchodech nedostatek některých potravin a jejich prodej byl omezen, „nyní jsou regály zásobené a neobjevují se žádné známky paniky“.

Ukrajinské Centrum národního odporu nicméně tvrdí, že „Rusko postupně ztrácí schopnost zásobovat okupovaný poloostrov v obvyklých objemech,“ a že Krym se tak stále více podobá ostrovu.

„Zatímco okupační administrativa rozsah problému tají, obyvatelé poloostrova již pociťují důsledky logistické izolace ve svých místních obchodech,“ uzavírá Kyjev. 

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