Libanonská armáda po stažení Izraele přebrala další obec

Libanonská armáda v úterý začala přebírat kontrolu nad jiholibanonskou vesnicí Zaútar al-Gharbíja v regionu Nabatíja poté, co se z ní stáhla izraelská armáda. Děje se tak v rámci dohody s Izraelem a Spojenými státy z konce června, uvedl podle agentury Reuters jeden z vysoce postavených libanonských bezpečnostních představitelů. Izrael nadále okupuje značnou část jižního Libanonu. Děje se tak v době, kdy se libanonský prezident Joseph Aún má ve Washingtonu setkat se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Podle dohody má libanonská armáda v takzvaných pilotních zónách zaručit, že tam neobnoví vojenskou přítomnost šíitské hnutí Hizballáh, proti kterému Izrael bojuje. Hnutí však dohodu s Izraelem a USA odmítá a negativní postoj má i ke snahám odzbrojit své vojenské křídlo. Obává se mimo jiné toho, že libanonská armáda nemá dostatečnou kapacitu na obranu země.
Mluvčí izraelské armády v pondělí potvrdil, že začalo zavádění takzvaných pilotních zón ve spolupráci s libanonskou a americkou armádou, napsala Reuters. Izrael se v úterý k dalšímu postupu nevyjádřil.
Podle amerického ministerstva zahraničí libanonská armáda má přebrat kontrolu nad třemi vesnicemi, včetně obce Frún a Srífá, na jihu od řeky Lítání. Libanonská armáda zahájila akci v pondělí. Součástí dohody je také úplné stažení izraelské armády z jižního Libanonu, přičemž úterní krok je podle agentur první zkouškou tohoto plánu.
Význam znovuzískaného území
Vesnice Zaútar al-Gharbíja se nachází v takzvané nárazníkové zóně, kterou Izrael vytvořil během své pozemní invaze. Toto území zasahuje až deset kilometrů do Libanonu podél celé hranice s Izraelem. Izraelská armáda zde srovnala se zemí desítky vesnic a zničila tamní infrastrukturu, včetně nemocnic, elektráren a vodních čerpadel, jak uvedla Reuters. Desítky tisíc Libanonců, kteří tuto oblast považují za svůj domov, se dosud nemohly vrátit.
Izraelská armáda obsadila část jižního Libanonu v roce 2024, když se rozhořely boje mezi Izraelem a Hizballáhem. Její vojáci tam zůstávají i po uzavření dvou různých příměří. Izraelští vládní představitelé tvrdí, že izraelští vojáci v Libanonu zůstanou do odzbrojení Hizballáhu. Žádné konkrétní datum pro odchod tak nebylo stanoveno. Libanonská vláda tvrdí, že usiluje o úplnou obnovu státní suverenity a rovněž se přihlásila k cíli odzbrojit Hizballáh.
Mírová jednání vyústila 26. června v podpis rámcové dohody mezi Izraelem, Libanonem a Spojenými státy s cílem dosáhnout trvalého míru, a to pět dní poté, co vstoupilo v platnost křehké příměří.