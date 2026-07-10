Izrael navzdory příměří provedl úder na jihu Libanonu

Libanonská státní média podle agentury AFP tvrdí, že při útoku izraelského dronu na jihu země zemřel nejméně jeden člověk. Izraelská armáda informovala o dvou zabitých. Útok podnikla, přestože od června platí příměří s teroristickým hnutím Hizballáh. Obě strany se opakovaně obviňují z porušování příměří, které vzešlo z americko-íránských rozhovorů.
„Dron zabil mladého muže z města Nabatíja, když dnes (v pátek, pozn. red.) odpoledne jel na motocyklu,“ napsala libanonská tisková agentura NNA, která informovala o dalších úderech v oblasti.
Izraelská armáda podle AFP uvedla, že v provincii Nabatíja zabila dva lidi. Jedním z nich podle armádního komuniké byl „terorista z Hizballáhu operující poblíž vstupu do podzemní teroristické infrastruktury“. Dodala, že „neutralizovala podezřelého cestujícího ve vozidle, který představoval hrozbu pro (izraelské, pozn. red.) vojáky“. Obě operace se podle armády odehrály v „bezpečnostní zóně“ na jihu Libanonu, kde jsou nasazeny izraelské jednotky.
Konflikt mezi proíránským Hizballáhem a Izraelem se opět rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu. Izraelská armáda poté zahájila pravidelné intenzivní vzdušné údery v různých částech Libanonu včetně Bejrútu.
Pokračující boje
Armáda židovského státu také podnikla pozemní invazi do jižního Libanonu, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo nuceně vysídleno. Libanonská vláda, která útoky Hizballáhu odsoudila, opakovaně Izrael kritizovala za systematické ničení celých jiholibanonských vesnic v příhraničí.
Podle dřívějších údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo při izraelských útocích od začátku současného konfliktu nejméně 4321 lidí včetně civilistů. Za stejné období zahynuly na jihu Libanonu čtyři desítky izraelských vojáků. Údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.
Příměří platí od 21. června, ještě dříve než byla 26. června podepsána rámcová dohoda mezi Libanonem a Izraelem, která počítá s tím, že libanonská armáda rozmístí své síly v oblastech, ze kterých by se Izrael stáhl za předpokladu odzbrojení Hizballáhu. Ten se ale staví proti přímým jednáním s Izraelem a odmítá se nechat odzbrojit.
Další kolo přímých jednání mezi izraelskými a libanonskými představiteli se má konat v Římě 15. a 16. července za zprostředkování USA. Rozhovory mají navazovat na sérii jednání mezi velvyslanci obou zemí ve Washingtonu. Žádné z nich zatím nevedlo k ukončení bojů, které v jižním Libanonu pokračují.