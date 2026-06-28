Izrael tvrdí, že při úderech v Libanonu a Sýrii zabil několik teroristů


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda oznámila, že na jihu Sýrie v sobotu zabila několik lidí, které označila za teroristy. Stalo se tak na území, které izraelští vojáci obsadili, v takzvané bezpečnostní zóně. V sobotu provedla rovněž údery na jihu Libanonu. Tvrdí, že v okolí města Nabatíja zabila příslušníky teroristického hnutí Hizballáh a při jiném zásahu zničila odpalovací zařízení. Izrael a Libanon v pátek uzavřely rámcovou dohodu, izraelští vojáci na jihu sousední země stále zůstávají.

Izraelská armáda uvedla, že zabití lidé představovali pro její vojáky hrozbu. Takto Izrael obvykle odůvodňoval v posledních týdnech údery v Libanonu, které prováděl navzdory uzavřenému příměří.

V pátek ve Washingtonu zástupci Izraele, Libanonu a USA podepsali rámcovou dohodu, která podle médií i prohlášení politiků počítá s předáním některých oblastí obsazených nyní izraelskými vojáky libanonské armádě.

Dohodu odmítá šíitské hnutí Hizballáh, které chce odchod izraelské armády z celého libanonského území. Hizballáh také odmítá své odzbrojení, kterým Izrael podmiňuje stažení svých jednotek ze sousední země.

Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu pro mír
Podpis rámcové dohody zástupci Izraele, Libanonu a USA

Izrael tvrdí, že okupuje část jihu Libanonu kvůli své bezpečnosti, naopak Hizballáh prohlašuje, že brání izraelské agresi. Konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se opět rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu.

Izrael poté zahájil pravidelné intenzivní vzdušné údery v Libanonu, při nichž podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo přes 4200 lidí včetně civilistů. Izraelská armáda také provedla pozemní invazi do jižního Libanonu, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo nuceně vysídleno.

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