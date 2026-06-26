Zástupci USA, Izraele a Libanonu podepsali rámcovou dohodu pro mír


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Zástupci Izraele, Libanonu a Spojených států podepsali v pátek večer ve Washingtonu rámcovou dohodu. Oznámilo to americké ministerstvo zahraničí, kde se vedla od úterý jednání mezi izraelskými a libanonskými diplomaty. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že dohoda zavádí rámec pro trvalý mír a bezpečnost. Podle médií počítá s částečným odchodem izraelské armády z jihu Libanonu. Boje v oblasti trvají od března, ačkoliv byla uzavřena příměří.

Rubio vystoupil krátce před podpisem dokumentu, který označil za rámcovou dohodu. Podle něj „začíná vytvářet rámec pro trvající mír a bezpečnost“ mezi Libanonem a Izraelem. Ministr však také řekl, že ve vztazích mezi Izraelem a Libanonem stále zůstává mnoho práce.

Libanonská velvyslankyně Nada Hamadehová uvedla, že dohoda je „prvním krokem na cestě k obnově libanonské suverenity a územní celistvosti“. Izraelský velvyslanec v USA Jechiel Leiter poznamenal, že součástí dohody není Írán ani šíitské hnutí Hizballáh, nicméně vyjádřil přesvědčení, že dokument může nastavit „cestu k míru mezi Izraelem a Libanonem“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle izraelských médií potvrdil zákulisní informace o předání některých území, které obsadila izraelská armáda na jihu Libanonu, libanonské armádě. „Jsou to dvě pilotní zóny,“ uvedl Netanjahu. Izraelská armáda ale neopustí jih Libanonu a celé území, které obsadila. „Zůstáváme tam, dokud Hizballáh nebude odzbrojen,“ uvedl ministerský předseda.

Důvody obnovení konfliktu

Izrael tvrdí, že okupuje část jihu Libanonu kvůli své bezpečnosti, naopak Hizballáh prohlašuje, že brání izraelské agresi. Konflikt mezi Hizballáhem a Izraelem se opět rozhořel na začátku března poté, co hnutí vyslalo rakety a drony na Izrael v reakci na americko-izraelské údery proti Íránu. Izrael poté zahájil pravidelné intenzivní vzdušné údery v Libanonu, při nichž podle středečních údajů libanonského ministerstva zdravotnictví zahynulo přes 4200 lidí včetně civilistů. Izraelská armáda také provedla pozemní invazi do jižního Libanonu, kde nyní okupuje rozsáhlé oblasti, z nichž bylo místní obyvatelstvo nuceně vysídleno.

Od minulého pátku platí v oblasti příměří, tento týden však izraelská armáda provedla v Libanonu řadu útoků. Tvrdí, že udeřila na příslušníky Hizballáhu, kteří pro ní mohli tvořit hrozbu.

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Benjamin Netanjahu

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