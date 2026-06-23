Po třech dnech klidu Izrael znova vypálil na jižní Libanon, dva mrtví

Izraelská střelba zabila v úterý v jižním Libanonu dvě osoby a několik dalších zranila. Jde o první střelbu Izraele v Libanonu za poslední tři dny. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh podporované Íránem incident označilo za porušení dohody o příměří mezi oběma stranami, střelbu odsoudilo, ale neuvedlo, zda podnikne nějakou odvetnou akci, informovala agentura Reuters.
Příměří mezi hnutím Hizballáh a izraelskými silami v jižním Libanonu, které oficiálně platí od pátku, od neděle obě strany v zásadě dodržovaly. Šlo o dosud nejdelší období klidu v této válce, která vyplynula z konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. V úterý ale izraelští vojáci začali střílet na skupinu lidí v blízkosti buldozeru, který čistil silnici v Nabatíji, tvrdí libanonská státní tisková agentura NNA.
Izraelská armáda prohlásila, že „zasáhla ozbrojené teroristy, kteří představovali bezprostřední hrozbu“ pro vojáky v oblasti jižního Libanonu, kde izraelské síly vyhlásily takzvanou bezpečnostní zónu. Hizballáh tvrdí, že izraelští vojáci začali střílet na civilisty. Tvrzení ani jedné ze stran není možné ověřit z nezávislých zdrojů.
Izrael označuje území v jižním Libanonu, které obsadili jeho vojáci, jako „bezpečnostní zónu“. Izraelští představitelé zdůvodňují pokračující přítomnost izraelské armády v Libanonu snahou ochránit Izrael a jeho obyvatele před Hizballáhem.
Írán, pro nějž je Hizballáh klíčovým partnerem v regionu, si jako podmínku pro uzavření konečné mírové dohody s USA klade zastavení bojů v Libanonu a odchod izraelského vojska. Konflikt s Teheránem zahájily Spojené státy spolu s Izraelem 28. února se zdůvodněním, že chtějí Íránu zabránit ve vývoji jaderné zbraně.