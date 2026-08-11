Trump vydal výnos, kterým se snaží změnit dětské očkování

Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal výnos o doporučení rozestupu mezi dávkami očkování pro děti. Doporučuje rozdělení kombinované vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) do tří samostatných vakcín podávaných při jednotlivých návštěvách lékaře. Experti na veřejné zdraví varují, že podobné opatření by mohlo zvýšit riziko nákazy.
Nová prezidentská vyhláška požaduje snížení počtu dětských očkovacích látek doporučených federální vládou ze sedmnácti na jedenáct. Výnos se snaží dosáhnout podobných cílů, jaké v lednu stanovila Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), tento krok byl ale později zablokován soudcem.
Rozestupy mezi dávkami očkování podle Trumpova doporučení mohou způsobit, že se děti ještě před podáním všech dávek nakazí nemocí, které lze předejít očkováním, upozorňují odborníci. Dětské vakcíny i to, jak a kdy je kombinovaně podávat, jsou předmětem přísných studií a sledování jejich bezpečnosti pokračuje celé roky i v době jejich používání.
Republikánský prezident v Oválné pracovně prohlásil, že dávky očkování pro děti ve věku jednoho roku by měly být podány během pěti návštěv lékaře. Nebylo ale jasné, jestli mluví o všech vakcínách, které děti v tomto věku dostávají, či o konkrétní vakcíně, poznamenala AP.
Nic se nestane
I když Trump výnosem požaduje revizi doporučení o očkování, pravomoc požadovat očkování dětí školního věku mají samotné americké státy, nikoliv federální vláda. Prezidentské opatření tedy jen doporučuje státům, které očkování dětí požadují, aby zvážily úpravu svých zákonů v souladu s doporučením Trumpovy administrativy.
Odborníci na veřejné zdraví pro americké veřejnoprávní zpravodajství uvedli, že v USA zatím nejsou takto rozdělené vakcíny dostupné a může proto trvat celé roky, než se tak stane. Hlavní výhodou více dávek najednou je podle NPR to, že se snižuje počet návštěv u lékaře, které musí rodiče absolvovat v náročném raném dětství.
Proti těmto opatřením se navíc pravděpodobně objeví soudní žaloby, stejně jako tomu bylo v případě předchozích podobných pokusů o změnu očkovacího kalendáře pro děti.
Kritika ze strany odborníků
Ostře se proti tomuto pokusu o změnu vymezila Americká pediatrická akademie. Uvedla, že vzhledem k tomu, že počet případů spalniček v USA dosáhl nejvyšší úrovně za posledních 35 let a rychle se blíží sezona nachlazení a chřipky, je prezidentský dekret týkající se očkování nejen smutný, ale i nebezpečný. „Místo toho, aby federální představitelé zajistili, že každá rodina bude mít přístup k vakcínám proti spalničkám, chřipce, RSV a dalším onemocněním, opět šíří zavádějící tvrzení.“
„Exekutivní příkaz není založen na ‚vědeckém zlatém standardu‘,“ konstatoval ředitel tohoto lékařského sdružení Andrew D. Racine. „Neexistují žádné nové důkazy, které by ospravedlňovaly významné změny v pokynech pro očkování dětí,“ upozornil.
„Desítky studií zahrnujících miliony lidí ukazují, že neexistuje žádná souvislost mezi vakcínami a autismem, a přesto federální představitelé nadále propagují tuto zastaralou a vyvrácenou myšlenku, aby vystrašili rodiny. Exekutivní příkaz nijak nepomůže rodinám dětí s autismem ani nepřispěje k lepšímu porozumění této poruše. Jediným účelem tohoto oznámení je zasít zmatek, aby více lidí zpochybňovalo význam očkování. Odkládání nebo vynechávání očkování je riskantní, zejména vzhledem k tomu, že se spalničky nadále šíří a děti se vrací do školy,“ varovala pediatrická akademie.