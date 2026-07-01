Po miliardách dávek. Očkování na principu mRNA je účinné a bezpečné, říká metastudie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, The Lancet, University of British Columbia

Kanadští vědci v rozsáhlé studii potvrdili účinnost i bezpečnost očkování na principu mRNA. Současně ale otevřeně hovoří i o vedlejších účincích, dezinformacích a dalších aspektech těchto vakcín.

Podle posledních dat WHO z půlky roku 2024 počet dávek vakcín proti covidu-19, které se podaly od začátku očkování, tehdy celosvětově činil 13,72 miliardy, z toho 977,14 milionu v Evropské unii. Asi 70,6 procenta světové populace dostalo alespoň jednu dávku tohoto typu očkování. O bezpečnosti a účinnosti mRNA očkování se vedou rozsáhlé diskuse, ani ne tak mezi odbornou veřejností, ale spíše ve veřejném prostoru.

Teď do ní vnáší silný hlas nové argumenty. Rozsáhlá globální studie vědců z Univerzity Britské Kolumbie se snažila zjistila, jak bezpečné a účinné vakcíny na principu mRNA jsou. Autoři udělali takzvanou metaanalýzu, což znamená, že prošli veškeré kvalitní dostupné výzkumy a data. Čerpali z laboratorních výzkumů, klinických studií a údajů z praxe – tvrdí, že jejich výzkum představuje jedno z dosud nejkomplexnějších hodnocení vakcín na bázi mRNA. Pokrývá celý životní cyklus vakcíny od návrhu a výroby přes účinnost v praxi až po monitorování.

Výsledky vyšly v odborném časopisu The Lancet, který patří mezi nejuznávanější lékařské žurnály s nejpřísnějšími pravidly kontroly.

Cílem výzkumu bylo shromáždit v jednom zdroji důkazy; vědci tím chtějí poskytnout zdravotníkům, politikům i veřejnosti jasné, na důkazech založené informace v souvislosti s vývojem nových vakcín a terapií na bázi mRNA.

Klíčová zjištění

Hlavním výsledkem studie je, že vakcíny proti covidu na principu mRNA jsou bezpečné a vysoce účinné při prevenci infekčních onemocnění a mají potenciální využití i u řady dalších onemocnění, včetně chřipky, RSV, rakoviny a různých autoimunitních onemocnění.

Vakcíny na bázi mRNA už změnily způsob, jakým reagujeme na globální zdravotní hrozby. Díky neustálým inovacím, důkladnému monitorování bezpečnosti a závazku k rovnému přístupu mohou hrát významnou roli v prevenci nemocí a zlepšování zdraví.
Manish Sadarangani, University of British Columbia

„Po podání miliard dávek teď disponujeme mimořádným množstvím vědeckých důkazů,“ uvedla hlavní autorka studie Anna Blakneyová. „Tato studie potvrzuje, že vakcíny na bázi mRNA představují bezpečnou a vysoce účinnou platformu, podloženou přísným testováním a monitorováním v reálných podmínkách. Poskytuje základ založený na důkazech v době, kdy se tato technologie nadále rozšiřuje do nových oblastí medicíny,“ dodala.

Potvrzené vedlejší účinky

Autoři zdůrazňují, že stejně jako všechny vakcíny mohou mít i vakcíny na bázi mRNA vedlejší účinky. Zjistili, že závažné nežádoucí účinky – jako je například myokarditida, která se častěji vyskytuje u mladších mužů – jsou vzácné a jejich riziko je trvale vyváženo ochranou, kterou vakcíny poskytují před těžkým průběhem nemoci, hospitalizací a úmrtím.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky po očkování spojené s vakcínami proti covidu-19 odpovídají běžnému profilu jakékoli jiné vakcíny. Jde nejčastěji o lokální a systémové reakce, jako jsou bolesti hlavy, únava, horečka, bolesti svalů, zimnice, malátnost, nevolnost, bolesti kloubů, závratě a bolest v místě vpichu. Všechny přitom popsaly už klinické studie spojené se schvalováním vakcín.

Výsledky potvrzují, že mRNA vakcíny poskytují silnou ochranu před infekčními chorobami, včetně těžkého průběhu covidu u široké škály skupin, včetně dětí, těhotných žen a osob s oslabeným imunitním systémem. Současně se ukázalo, že posilovací dávky tuto ochranu v průběhu času prodlužují a posilují a že pravidelné aktualizace složení vakcíny udržují její účinnost dostatečně vysokou i při výskytu nových variant viru.

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Ilustrační foto

„U každé nové vakcíny nebo léčiva je důležité, abychom jasně a transparentně informovali o údajích týkajících se bezpečnosti a o přísných testech, které jejich použití podporují,“ uvedl spoluautor studie Manish Sadarangani. „To je zásadní pro budování důvěry veřejnosti, boj proti dezinformacím a podporu informovaných rozhodnutí o očkování.“

Vyvracení mýtů, dezinformací i nedorozumění

Tato studie se zabývala i přetrvávajícími mylnými představami o tom, jak fungují mRNA vakcíny. Prokázala, že tyto vakcíny nemění lidskou DNA. Místo toho mRNA – uzavřená v systému pro dodávání ve formě lipidových nanočástic – poskytuje dočasné pokyny, které umožňují lidským buňkám vyprodukovat neškodnou část viru a tím trénovat imunitní systém, aby na ni reagoval. Jak mRNA, tak lipidové nanočástice se po použití rychle rozloží a vyloučí z těla.

Výsledky výzkumu naznačují, že technologie mRNA má před sebou budoucnost, která přesahuje rámec pandemie covidu-19. Vědci už vyvíjejí vakcíny proti nemocem, jako je chřipka a RSV, stejně jako personalizované vakcíny proti rakovině a další terapie založené na RNA. „Jde tu opravdu o to, co přijde dál,“ komentovala Blakneyová. „Vidíme, jak se stejná platforma uplatňuje při léčbě rakoviny a dalších nemocí. Pochopení toho, jak tyto vakcíny fungují – a proč jsou bezpečné – pomáhá budovat důvěru v příští generaci léků.“

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Právě význam důvěry, dostupnosti a spravedlnosti autoři zdůrazňují. Přes jejich účinnost nebylo přijetí těchto očkovacích látek rovnoměrné. Podle autorů to bylo částečně ovlivněno dezinformacemi a také historickou nedůvěrou veřejnosti ve zdravotnické systémy. Autoři věří, že by se tento fenomén neměl bagatelizovat, ale mělo by se mu čelit lepší komunikací a dostupnými informacemi podloženými důkazy.

„Lidé by měli mít pocit, že mohou klást otázky týkající se svého zdraví a toho, co do svého těla přijímají,“ uvedla Blakneyová. „Naším cílem je poskytovat jim jasné a důvěryhodné důkazy, které budou podkladem pro tyto rozhovory a rozhodnutí.“

„Vakcíny na bázi mRNA už změnily způsob, jakým reagujeme na globální zdravotní hrozby,“ uvedla Sadarangani. „Díky neustálým inovacím, důkladnému monitorování bezpečnosti a závazku k rovnému přístupu mohou hrát významnou roli v prevenci nemocí a zlepšování zdraví.“

Odkaz na studii
Xixao

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