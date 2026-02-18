Americké úřady otočily, mRNA vakcínu proti chřipce začnou schvalovat


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, STAT, New York Times, Moderna

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) změnil svůj postoj a oznámil společnosti Moderna, že nakonec přece jen přezkoumá její žádost o registraci nové vakcíny proti chřipce, oznámila společnost. Úřad přitom ještě minulý týden tvrdil, že žádost zamítl a vůbec se jí nebude zabývat.

Úřad FDA společnosti Moderna na začátku února sdělil, že její žádost o posuzování nové protichřipkové vakcíny na principu mRNA nepřezkoumá. Příčinou měl být spor ohledně návrhu klinické studie: její žádost podle něj neobsahovala „adekvátní a dobře kontrolovanou“ studii. Kontrolní skupina podle něj neodrážela „nejlepší dostupný standard péče ve Spojených státech v době studie“.

Americké úřady odmítly posoudit mRNA vakcínu proti chřipce
Ilustrační foto

Podobná odmítnutí bývají výjimečná. Ze dvou a půl tisíce žádostí jich takto dopadla pouhá čtyři procenta. Postup úřadu vyvolal rozsáhlou negativní reakci v celém oboru a odborní novináři vznesli otázky ohledně toho, jak a podle čeho FDA rozhoduje.

Na konci minulého týdne se ukázalo, že rozhodnutí učinil vysoký úředník úřadu Vinay Prasad, který podle odborného webu STAT v rozhodovacím procesu přehlasoval experty.

Jednání zabrala

Společnost Moderna oznámila, že v reakci na předchozí dopis o zamítnutí se zapojila do jednání s FDA a navrhla změny procesu pro tuto experimentální vakcínu proti sezónní chřipce. Aby urychlila přezkum, navrhla regulační postup založený na věku, přičemž požádala o plné schválení pro dospělé ve věku 50 až 64 let a zrychlené schválení pro dospělé ve věku 65 let a starší, spolu s požadavkem na provedení dodatečné studie u starších dospělých po uvedení na trh.

Moderna má novou mRNA vakcínu proti covidu. Má být lepší ve všech ohledech
Virus SARS-CoV-2

Po podání pozměněné žádosti FDA žádost k posouzení přijala. Po posouzení a případném schválení by vakcína měla být k dispozici pro dospělé ve věku 50 let a starší už na sezónu 2026/2027. Proces by měl být ukončen na začátku srpna letošního roku.

„Oceňujeme zapojení FDA do konstruktivního jednání a její souhlas s posunutím naší žádosti k posouzení,“ řekl generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel. „V závislosti na schválení FDA se těšíme, že naše chřipková vakcína bude k dispozici ještě v tomto roce, aby měli američtí senioři přístup k nové možnosti ochrany před chřipkou.“

Výběr redakce

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

USA budou monitorovat dodržování budoucího příměří, uvedl Zelenskyj

03:12Aktualizovánopřed 16 mminutami
EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

EET 2.0 se spustí příští rok. Pro nejmenší podnikatele nebude povinná

04:26Aktualizovánopřed 32 mminutami
Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

Slovnaft zastavuje vývoz nafty na Ukrajinu. Slovensko zavádí stav ropné nouze

11:00Aktualizovánopřed 33 mminutami
Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

Metnar chce snížit věkovou hranici trestní odpovědnosti

16:12Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

Policie chce v hlavní větvi brněnské bytové kauzy poslat před soud čtyři lidi

před 2 hhodinami
USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

USA zabily v Karibiku a Pacifiku za den jedenáct lidí

před 3 hhodinami
Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

Do čela Lesů ČR se vrací Vojáček

před 8 hhodinami
Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

Výpadky proudu a odpadky v ulicích. Americké embargo omezuje životy Kubánců

před 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Pravěká čelenka šamanky naznačuje kontakty mezi původními obyvateli a migranty

Evropa byla v pravěku kontinentem lovců. Ti ovládali světadíl desítky tisíc let, než sem přišli zemědělci z území dnešního Turecka. A ti narazili na původní obyvatele. Jak přesně tento střet vypadal, se téměř neví, známý je ale vítěz – byli jím zemědělci. Nový výzkum ukazuje na slavném artefaktu, jak mohl vypadat kontakt mezi oběma skupinami.
před 7 mminutami

Americké úřady otočily, mRNA vakcínu proti chřipce začnou schvalovat

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) změnil svůj postoj a oznámil společnosti Moderna, že nakonec přece jen přezkoumá její žádost o registraci nové vakcíny proti chřipce, oznámila společnost. Úřad přitom ještě minulý týden tvrdil, že žádost zamítl a vůbec se jí nebude zabývat.
před 1 hhodinou

Rizika AI vůči lidstvu jsou jasná, ale rozhoduje tlak investorů, obává se expert

Umělé inteligence (AI) představují podle kalifornského experta Stuarta Russella zásadní bezpečnostní riziko v mnoha oblastech. Vědec před nimi varoval na konferenci v Indii, kde tato technologie může velmi rychle zlikvidovat miliony pracovních míst.
12:25Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Nově popsaný pravěký krokodýl připomínal chrta. Jméno má po učiteli fyziky

Nově popsaný druh pravěkého krokodýlovitého tvora patřil zřejmě k nejrychlejším zástupcům svého druhu. Byl sice jen poměrně drobný, ale byl schopný dohnat jakoukoliv kořist, na kterou svými rozměry stačil.
včera v 15:16

Lajkuj v pokoji. Meta si patentovala AI, která na sítích zastoupí zesnulého

Společnost Meta získala patent na jazykový model, jenž by v nepřítomnosti uživatele pokračoval v jeho aktivitě na sociálních sítích, napsal server Business Insider. Nástroj vycvičený na datech konkrétního účtu by vytvořil „digitální klon“, který by dle firmy byl vhodný k zastoupení dotyčného třeba v případě dovolené – nebo smrti. Meta tvrdí, že eticky sporného robota nemá v plánu dál rozvíjet.
včera v 14:42

Klíčový úřad v USA končí s programy připravenosti na pandemie

Americké úřady plánují kompletní transformaci agentury, která se doposud starala o připravenost na možné budoucí pandemie a o ochranu Spojených států před AIDS. Kritici kroku varují, že to zemi oslabí v případě budoucích epidemií infekčních nemocí.
včera v 14:06

Slovensko-český tým objevil nejstarší kovový vrták z Egypta. Vznikl před faraony

Nový objev dvoučlenného vědeckého týmu naznačuje, že vyspělými technologiemi disponovali lidé v Egyptě už před 5300 lety, tedy v době, kdy této zemi ještě nevládli faraoni. Mladí vědci vzácný artefakt objevili, když znovu zkoumali dávno popsané předměty v muzeu.
včera v 10:32

Rozpoznávací nástroje dokáží odhalit deepfake videa. Většinou jsou ale placené

Umělou inteligenci využívají i „ochránci internetu“. Ty nejlepší rozpoznávací nástroje totiž dokáží ve většině případů odhalit i videa vytvořená nebo upravená pomocí AI, která už lidi přelstí. S nárůstem podvodů a deepfake videí jsou tyto technologie stále důležitější. Většina takových nástrojů je ale placená a ty ve verzích zdarma obvykle tak dobře nefungují. Podobné nástroje proto zatím mají jen ti největší hráči v oblasti kyberbezpečnosti. Podle odborníků ale jejich počet poroste. Důležitý stále zůstává i kontext. I tady nicméně dokáží nástroje pomoci. Třeba rozpoznat, kdo na videu mluví, nebo analyzovat informace ve videu a s pomocí AI je pak srovnat s realitou.
včera v 07:30
Načítání...