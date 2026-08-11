Covid může v těle probouzet spící viry, naznačuje výzkum

Záhada takzvaného dlouhého covidu stále čeká na vyřešení. Ani šest let od začátku pandemie se nepodařilo odpovědět na otázku, co je jeho příčinou. Vědci teď přišli s novým možným vysvětlením, když potvrdili, že SARS-CoV-2 probouzí v těle spící viry, spojené například s opary. A právě ty možná mohou za dlouhý covid.
Spousta lidí měla během covidové pandemie pocit, že se jim po této nemoci vrací i jiné choroby – časté byly například příběhy o oparu. Postupně přibývaly důkazy, že tyto případy nebyly ani vymyšlené, ani náhodné. Letos v srpnu vyšla studie, která to definitivně potvrdila: nákaza virem SARS-CoV-2 probouzí v lidském těle spící viry, které se v něm nacházejí z minulosti.
Výzkum vyšel v odborném časopise Nature, jehož autoři vycházeli z pozorování více než tisícovky pacientů, kteří s touto nemocí skončili v nemocnici. Podle autorů by výsledky mohly vysvětlovat, proč se u lidí po covidu tak často objevuje soubor příznaků, které se označují jako „dlouhý covid“. Přímé důkazy pro to sice zatím nemají, ale náznaky jsou to velmi silné – a má smysl se jimi hlouběji zabývat.
Uložené viry
Lidský imunitní systém se dokáže u většiny virů zbavit celé mikroskopické invaze. Vymýtí všechny stopy a zničí veškeré zbytky populací útočníků. Jenže existují i výjimky. Některé viry totiž umí v lidském těle přežít. Ukryjí se v rezervoárech, kde nebudí žádnou pozornost imunitních buněk a přežívají tak do doby, kdy dojde u nakaženého k nějakému oslabení imunity – ať už vlivem nemoci, nebo třeba stresu.
Typickým zástupcem takových virů je virus Epstein-Barrové (EBV), což je herpesvirus způsobující mononukleózu. Vědci ve výše uvedené studii popsali, jak právě tento i další herpesviry bývají znovu aktivované covidem-19. Patří mezi ně mimo jiné i cytomegalovirus (CMV), který způsobuje onemocnění podobné chřipce.
Zatím není úplně jasné, jakým způsobem a jak moc ovlivňují lidské zdraví. Jisté je, že téměř u poloviny hospitalizovaných s covidem v této studii se probudil další virus – nejčastěji CMV a EBV. Nejednalo se jen o seniory nebo osoby s už dříve narušenou imunitou, ale také o jinak zdravé lidi.
EBV se objevoval nejčastěji přímo během hospitalizace, CMV až několik týdnů poté. Ukázalo se přitom, že když došlo ke znovuaktivaci jakéhokoliv z virů, souviselo to se závažnějším průběhem covidu. A častěji se také objevovaly příznaky dobře známé v souvislosti s dlouhým covidem, od „mozkové mlhy“ přes únavu až po zhoršený duševní stav.
Zastaralá data
Vědci zkoumali nakažení z doby roku 2020, což znamená, že jejich data už nemusí mít – přes jejich kvalitu – velký význam. Všechny zkoumané osoby totiž byly nakažené ranými kmeny covidu a nikdo z nich také nebyl ještě proti covidu očkovaný ani se s virem nikdy předtím neměl šanci setkat.
Takoví lidé a ani tak agresivní virus už dnes neexistují, jednalo se o výjimečnou situaci, jež se už vlastně nemůže opakovat. Přesto by se měly výsledky brát vážně: mohou naznačovat, jaké podněty způsobují reaktivace virů a jak by se mohly chovat budoucí varianty covidu nebo jiných chorob.
Vědci by rádi ve výzkumu pokračovali, a to i přes jeho extrémní náročnost. Existuje totiž způsob, jak prokázat úlohu reaktivace viru u dlouhého covidu: pomocí léků, které předcházejí nebo zmírňují dopady těchto stavů. Autoři se už rozhodli, že pokračovat chtějí – v rámci další klinické studie.
Až doposud se vznik dlouhého covidu připisoval různým příčinám, nejčastěji dlouhodobým zánětům v těle nebo mikrokrevním sraženinám. Definitivní odpověď zatím věda nemá, nicméně hypotéza o znovuaktivovaných virech se už objevila dříve – jen pro ni až doposud chyběly důkazy.