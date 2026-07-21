Zelenskyj odvolal velitele armády Syrského, nahradit ho má Drapatyj

Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Mychajlo Drapatyj, oznámil v úterý večer na telegramu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dosavadnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému vyjádřil vděčnost. Server RBK-Ukrajina informoval, že prezident Syrského odvolal. Drapatyj dosud působil jako velitel společných sil ukrajinské armády.
Server Ukrajinska pravda připomněl, že výměna šéfa armády následovala po šesti dnech protestů. V nich se Ukrajinci vymezovali proti odvolání bývalého ministra obrany Mychajla Fedorova a někteří také požadovali konec Syrského. Zelenskyj podle Reuters v projevu rovněž zmínil, že nabídl Fedorovovi „důstojný post“ s odpovědností za dohled nad technologickou složkou státu.
„Je faktem, že Oleksandr Syrskyj zajistil úspěchy Ukrajiny při obraně Kyjeva, v charkovské ofenzivní operaci a kurské operaci,“ napsal Zelenskyj. „Jsem vděčen Oleksandru Syrskému a každému našemu vojákovi za silné pozice Ukrajiny na frontě,“ dodal.
Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi od 24. února 2022. Syrskyj se do čela její armády postavil v roce 2024 poté, co Zelenskyj odvolal jeho předchůdce Valerije Zalužného.
V ruské válce proti Ukrajině Syrskyj podle agentur sehrál klíčovou roli v některých z největších ukrajinských vítězství nad Ruskem. Dohlížel například na úspěšnou obranu Kyjeva na začátku ruské invaze a jsou mu připisovány zásluhy za úspěšnou protiofenzívu v Charkovské oblasti o několik měsíců později.
Podle agentury AFP také stál za ukrajinským proniknutím do ruské Kurské oblasti v roce 2024. Na druhou stranu ho kritici obviňují z toho, že ho nezajímá množství zabitých vojáků, za což se dočkal přezdívky „řezník“. Fedorov ho po svém odvolání veřejně obvinil z blokování vojenských reforem a trvání na tradičním velení.
Fedorov na ministerstvu skončil v polovině července s celou předchozí vládou premiérky Julije Svyrydenkové. Zelenskyj podle serveru Ukrajinska pravda mezitím poslancům vládní strany Sluha národa řekl, že se rozhodl ukončit Fedorovovu vládní službu mimo jiné kvůli sporům se Syrským. Jeho odchod z vlády vyvolal v Kyjevě a dalších městech demonstrace, které jsou v době ruské invaze poměrně vzácné.