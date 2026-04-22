Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.

„Naši situaci lze podle mě popsat následovně. Držíme pozice. Ve skutečnosti je pozice na bojišti nejsilnější nebo nejpevnější za poslední rok. Opravdu nejsilnější,“ prohlásil Sybiha. „Ruskou početní výhodu jsme minimalizovali díky dronům,“ uvedl s tím, že ruská převaha v počtu vojáků už není na frontě rozhodujícím faktorem.

Druhým důležitým prvkem, který Ukrajinu ve válce posílil, je protivzdušná obrana, která dokáže zlikvidovat až devadesát procent vzdušných cílů, řekl šéf diplomacie. „To je naše nová geopolitická síla,“ sdělil Sybiha.

O ukrajinské drony se zajímají mimo jiné Japonsko, evropské země či státy v oblasti Perského zálivu, které od konce února čelily íránským útokům v americko-izraelské válce proti Teheránu.

Rusko i přes vysoké ztráty pokračuje v jarní ofenzivě
Ukrajinský voják poblíž obytných budov poškozených ruskými údery ve městě Orichiv v Záporožské oblasti

Dalším prvkem současného silného postavení Ukrajiny jsou podle Sybihy asymetrické akce proti nepříteli. „Asymetrie v myšlení, asymetrie v budování taktiky, v rozvoji technologií,“ řekl.

Zlepšení pozice pro vyjednávání

Úspěchy na bojišti jsou podle ukrajinského ministra zároveň podporou pro diplomacii. „Pro nás znamená situace na bojišti posílení naší vyjednávací pozice,“ uvedl. „Ukazujeme našim partnerům, že pokud se chceme posunout blíže k míru, ke spravedlivému míru, pak musíme v první řadě posílit naši vyjednávací pozici,“ dodal.

O zlepšení situace na bojišti před týdnem hovořil také hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, když ohlásil, že Ukrajina v březnu osvobodila asi padesát kilometrů svého území.

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky
Ruský vůdce Vladimir Putin (snímek ze 14. dubna 2026)

Agentura AFP na začátku dubna s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války napsala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup a v březnu poprvé za 2,5 roku nezaznamenalo téměř žádné územní zisky. Invazní armáda se podle AFP v březnu zmocnila 23 kilometrů čtverečních a na některých místech kontrolu nad územím ztratila.

Březnový postup Rusů agentura označila za nejmenší od září 2023. V únoru Rusko obsadilo 123 kilometrů čtverečních a v lednu 319 kilometrů čtverečních ukrajinského území.

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Agrofert může opět čerpat dotace, rozhodl zemědělský fond

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

Odbory ČT a ČRo s iniciativou Veřejnoprávně vyhlásily stávkovou pohotovost

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

„Piji a jím jen dvakrát denně.“ Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

„Piji a jím jen dvakrát denně.“ Průzkum odhaluje nedostatky péče o lidi s postižením

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Studenti demonstrovali na podporu ČT a ČRo, Klempíř za nimi nepřišel

Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Podle stanice BBC jde o dvě ze tří plavidel, na která během středy zaútočily. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
K údajně nebezpečně schopné AI Mythos získali přístup neznámí lidé, tvrdí Anthropic

Umělá inteligence (AI) Mythos od firmy Anthropic existuje teprve dva týdny. Ale už vyvolala svými údajnými schopnostmi obavy u bankéřů i odborníků na kybernetickou bezpečnost. Teď je zvýšila informace o tom, že se k uzavřenému modelu dostali i lidé, kteří se k němu dostat neměli.
Extrémní vedra ohrožují zemědělství i ekosystémy, varuje zpráva WMO a organizace OSN

Ekosystémy, zemědělství a živobytí více než miliardy lidí jsou ohrožené v důsledku stále častějších extrémních veder, varuje zpráva Světové meteorologické organizace (WMO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) zveřejněná u příležitosti Dne Země. Upozorňuje, že následky veder silně trpí hospodářská zvířata i rostliny. V některých regionech světa přitom hrozí 250 dní nesnesitelných veder ročně, poznamenaly organizace.
Na ukrajinské straně začalo napouštění ropovodu Družba, oznámila Bratislava

Na ukrajinské straně začalo ve středu tlakování a napouštění ropovodu Družba. S odvoláním na provozovatele ukrajinské části tohoto ropovodu, společnost Ukrtransnafta, to oznámila slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Obnovení dodávek ropy touto trasou na Slovensko Saková očekává ve čtvrtek ráno. Premiér Robert Fico (Smer) řekl, že je narušena důvěra mezi Slovenskem a Ukrajinou, a vyjádřil pochybnosti ohledně provozu uvedeného ropovodu.
Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku

Zástupci států EU ve středu podpořili přijetí dvacátého balíku sankcí vůči Rusku za jeho agresi proti Ukrajině. Maďarsko a Slovensko odvolaly svou blokaci. Podpořili i schválení unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun). I v tomto případě Budapešť přestala krok blokovat a dle ČTK uvedla, že souhlasí se zahájením takzvané písemné procedury. Tou by měla být obě opatření finálně schválena.
Moldavský oligarcha ukradl ekvivalent dvanácti procent HDP. Skončil ve vězení

Moldavský soud uložil oligarchovi a někdejšímu politikovi Vladimiru Plahotniukovi trest vězení v délce devatenácti let za bankovní krádež v hodnotě jedné miliardy dolarů (20,7 miliardy korun). Informovala o tom agentura Reuters.
