Ukrajina má na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, tvrdí Sybiha

Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
„Naši situaci lze podle mě popsat následovně. Držíme pozice. Ve skutečnosti je pozice na bojišti nejsilnější nebo nejpevnější za poslední rok. Opravdu nejsilnější,“ prohlásil Sybiha. „Ruskou početní výhodu jsme minimalizovali díky dronům,“ uvedl s tím, že ruská převaha v počtu vojáků už není na frontě rozhodujícím faktorem.
Druhým důležitým prvkem, který Ukrajinu ve válce posílil, je protivzdušná obrana, která dokáže zlikvidovat až devadesát procent vzdušných cílů, řekl šéf diplomacie. „To je naše nová geopolitická síla,“ sdělil Sybiha.
O ukrajinské drony se zajímají mimo jiné Japonsko, evropské země či státy v oblasti Perského zálivu, které od konce února čelily íránským útokům v americko-izraelské válce proti Teheránu.
Dalším prvkem současného silného postavení Ukrajiny jsou podle Sybihy asymetrické akce proti nepříteli. „Asymetrie v myšlení, asymetrie v budování taktiky, v rozvoji technologií,“ řekl.
Zlepšení pozice pro vyjednávání
Úspěchy na bojišti jsou podle ukrajinského ministra zároveň podporou pro diplomacii. „Pro nás znamená situace na bojišti posílení naší vyjednávací pozice,“ uvedl. „Ukazujeme našim partnerům, že pokud se chceme posunout blíže k míru, ke spravedlivému míru, pak musíme v první řadě posílit naši vyjednávací pozici,“ dodal.
O zlepšení situace na bojišti před týdnem hovořil také hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj, když ohlásil, že Ukrajina v březnu osvobodila asi padesát kilometrů svého území.
Agentura AFP na začátku dubna s odvoláním na data amerického Institutu pro studium války napsala, že ruské vojsko od konce roku 2025 zpomaluje postup a v březnu poprvé za 2,5 roku nezaznamenalo téměř žádné územní zisky. Invazní armáda se podle AFP v březnu zmocnila 23 kilometrů čtverečních a na některých místech kontrolu nad územím ztratila.
Březnový postup Rusů agentura označila za nejmenší od září 2023. V únoru Rusko obsadilo 123 kilometrů čtverečních a v lednu 319 kilometrů čtverečních ukrajinského území.
