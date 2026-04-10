Trumpová popřela vazby s Epsteinem. Svolala kvůli tomu tiskovou konferenci

První dáma USA Melania Trumpová ve svém čtvrtečním prohlášení z Bílého domu uvedla, že se nikdy nepřátelila se sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, a označila se za oběť pomluv, píše agentura Reuters. Agentura označila prohlášení za výjimečné. Prezident Donald Trump později podle reportéra serveru MS Now sdělil, že o prohlášení své ženy ohledně Epsteina „nic nevěděl“.
„Lži, které mě spojují s hanebným Jeffreyem Epsteinem, musí dnes skončit,“ uvedla Trumpová v prohlášení, které agentura Reuters označila za neobvyklý. „Lidé, kteří o mně lžou, postrádají etické zásady, pokoru i úctu. Nevadí mi jejich neznalost, ale odmítám jejich podlé pokusy o poškození mé pověsti,“ pokračovala.
„Nikdy jsem se s Epsteinem nepřátelila, Donalda a mě občas zvali na stejné večírky jako Epsteina,“ prohlásila manželka prezidenta Trumpa s tím, že se společenské kruhy v New Yorku a Palm Beach běžně „překrývají“.
Kauza se dostává znovu do popředí
Trumpová podle Reuters neuvedla, proč se rozhodla toto prohlášení učinit, ale kauze Jeffreyho Epsteina se tak podle agentury znovu dostává pozornosti poté, co ji do jisté míry zastínila válka na Blízkém východě.
„Zatímco první dámy se občas obracejí k národu v souvislosti s politickými otázkami, toto prohlášení Melanie Trumpové bylo výjimečné,“ píše Reuters. Hlavní poradce Trumpové Marc Beckman v prohlášení agentuře Reuters řekl, že „první dáma Melania Trumpová se nyní ozvala, protože už toho bylo dost. Lži musí přestat“.
Trumpová se dané kauze tímto způsobem nevěnovala, a už vůbec ne z pozice státníka v Bílém domě, čtvrteční vystoupení tak chtělo odvahu, řekl Reuters bývalý tiskový mluvčí první dámy Jill Bidenové Michael LaRosa. Dodal, že Trumpová počet svých vystoupení promýšlí, tisková konference v Bílém domě tak bude mít velký dopad.
Mluvčí Trumpové sdělil, že asistenti prezidenta USA byli o jejích plánech ohledně čtvrtečního prohlášení informováni.
E-mail Maxwellové
„Aby bylo jasno, nikdy jsem neměla vztah s Epsteinem ani jeho společnicí Maxwellovou,“ řekla Trumpová s odkazem na Epsteinovu společnici Ghislaine Maxwellovou, která byla v roce 2022 odsouzena k dvacetiletému trestu vězení za obchodování s nezletilými lidmi za účelem sexuálního zneužívání. Svůj e-mail Maxwellové označila Trumpová za „nic víc než neformální korespondenci“ a „slušnou odpověď“.
„Nejsem Epsteinova oběť. Epstein mě nepředstavil Donaldu Trumpovi, svého manžela jsem potkala náhodou na večírku v New Yorku v roce 1998,“ dodala Trumpová s tím, že seznámení se svým mužem popsala ve své knize. Epsteina poprvé prý potkala v roce 2000 na akci, které se zúčastnila spolu s Trumpem. Uvedla, že o Epsteinově trestné činnosti neměla tušení.
Trumpová dodala, že na sociálních sítích již roky kolují falešné snímky, na kterých je vyobrazena s Epsteinem. „Dávejte si pozor na to, čemu věříte, tyto obrázky a příběhy jsou zcela nepravdivé,“ dodala s tím, že nikdy neseděla v Epsteinově letadle a nenavštívila jeho ostrov.
Trumpová zároveň vyzvala Kongres, aby uspořádal veřejné slyšení věnované Epsteinovým obětem.
Vazby na Epsteina
Finančník Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Billa Clintona. Současný prezident ani bývalý šéf Bílého domu nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Podle soudní lékařky zemřel v důsledku sebevraždy oběšením. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na osmnáct měsíců.
Dokumenty zveřejněné ministerstvem spravedlnosti USA zahrnují e-mail z roku 2002, který Trumpová, tehdy ještě za svobodna Melania Knaussová, poslala Maxwellové a který se týkal časopisového článku o Epsteinovi. „Vypadáš skvěle,“ píše se v e-mailu.
Trump uvedl, že jeho vztah s Epsteinem skončil v polovině prvního desetiletí tohoto století a že o sexuálním zneužívání ze strany tohoto finančníka nikdy nevěděl. Z dokumentů, které ministerstvo zveřejnilo dříve, vyplývá, že Trump v 90. letech několikrát letěl Epsteinovým letadlem, což Trump popřel.
Poté, co byl finančník poprvé obviněn ze sexuálního zneužívání, zavolal Trump policejnímu šéfovi v Palm Beach a řekl, že „všichni věděli, že to dělá“, píše Reuters s odkazem na záznam Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).