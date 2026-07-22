Válka s Íránem zatím USA stála přes 37 miliard dolarů, oznámil Hegseth

Válka Spojených států proti Íránu dosud stála 37,5 miliardy dolarů (zhruba 794 miliard korun). Podle agentury Reuters to americkým zákonodárcům řekl ministr obrany Pete Hegseth. Připustil také, že americká armáda potřebuje další peníze.
Oproti předchozímu veřejnému odhadu nákladů na válku s Íránem aktuální vyčíslení narostlo o dalších osm miliard dolarů, upozorňuje Reuters. Hegseth zdůraznil, že suma už zahrnuje i očekávané náklady až do 30. září.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem.
Šéf Pentagonu také připustil, že bez naléhavého navýšení financí pro armádu bude nutné omezit vojenský výcvik. „Současný i budoucí výcvik budou muset být omezeny, pokud se nám nepodaří uspokojit naše rozpočtové potřeby, a to naléhavě,“ řekl Hegseth v odpovědi na dotaz republikánské senátorky Susan Collinsové ohledně možného dopadu nedostatečného financování.
Podle Reuters to bylo poprvé, co Hegseth, který předstoupil před senátní rozpočtový výbor spolu s náčelníkem generálního štábu Danem Cainem, veřejně čelil otázkám zákonodárců od doby, kdy americká armáda začátkem tohoto měsíce obnovila operace proti Íránu.