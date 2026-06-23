Senát USA podpořil rezoluci o ukončení války s Íránem, Trumpovi navzdory

Senát Spojených států, v němž mají většinu republikáni, v úterý podpořil legislativu o ukončení amerických úderů na Írán. Podle agentury Reuters ovšem není jasné, jak tato rezoluce ovlivní konflikt s Teheránem, jelikož se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží dojednat s islámskou republikou mírovou dohodu. Agentura AP v této souvislosti napsala, že zákonodárci sledují Trumpovy snahy o ukončení konfliktu, který zahájil, s obavami. Zároveň připomíná, že americká administrativa už k financování války potřebuje souhlas Kongresu.
Senát se již podesáté pokusil zastavit válku a úterní výsledek hlasování 50 ku 48 představuje překvapivý obrat, poznamenala agentura AP.
Přestože je usnesení převážně symbolické, odráží rostoucí obavy řady republikánských zákonodárců jak ve Sněmovně reprezentantů, tak v Senátu. A to nejen ohledně války, ale také kolem memoranda o porozumění, které Trumpova administrativa uzavřela s Íránem s cílem ji ukončit, dodala agentura.
Sněmovna reprezentantů rezoluci schválila již začátkem měsíce. Hlasovala tehdy poměrem 215 ku 208, přičemž čtyři republikáni se připojili k demokratům a hlasovali pro rezoluci o válečných pravomocích.