Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko očekává, že se počet amerických vojáků rozmístěných v zemi během příštích osmi týdnů vrátí zhruba na 10 tisíc. Ve čtvrtek to uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk s tím, že Varšava jedná s Washingtonem o zřízení trvalé americké vojenské přítomnosti.
Náměstek polského ministra obrany Tomczyk sdělil, že ministr obrany USA Pete Hegseth na okraj summitu NATO v Ankaře potvrdil, že se američtí vojáci vrátí, aby posílili základny v Polsku. „Dostaneme se na úroveň zhruba 10 tisíc vojáků,“ řekl Tomczyk stanici Polsat News. Dodal, že nasazení se bude týkat jiného personálu, nikoli běžné rotace vojáků.
Podle něj Polsko a Spojené státy pokračují v jednáních o dlouhodobém rozmístění amerických sil. Takový krok by zahrnoval také výstavbu bydlení pro rodiny vojáků. Dodal, že příprava nezbytné infrastruktury pro trvalou přítomnost by trvala několik let.
Dále sdělil, že Polsko v posledních letech investovalo miliardy dolarů do modernizace letišť, silnic, skladů paliva a další vojenské infrastruktury, aby mohlo podporovat spojenecké síly.
Jako možné lokality pro trvalou americkou základnu označil oblasti kolem Poznaně a Vratislavi, a to kvůli dlouhodobým investicím NATO do tamní infrastruktury.
Vyjádření náměstka obrany přitom přichází v době, kdy Pentagon přezkoumává počet a rozmístění amerických sil v Evropě. Hegseth minulý měsíc uvedl, že přezkum, který má trvat až šest měsíců, souvisí s širší snahou přesunout větší odpovědnost za konvenční obranu na evropské spojence v NATO.
Pentagon v květnu oznámil plány stáhnout z Německa pět tisíc vojáků a později zrušil plánované rotační nasazení čtyř tisíc vojáků do Polska. Šlo o součást širšího omezení vojenské přítomnosti USA v Evropě.
O několik dní později však americký prezident Donald Trump prohlásil, že hodlá do Polska vyslat dalších pět tisíc vojáků. Oznámení přišlo po intenzivním lobbingu Varšavy a tlaku z obou politických táborů ve Washingtonu kvůli budoucnosti americké vojenské přítomnosti v Evropě.
Polský šéf obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v červnu řekl, že šéf amerického resortu obrany na polský návrh zřídit v zemi trvalou americkou vojenskou základnu reagoval pozitivně. Polský prezident Karol Nawrocki pak ve středu sdělil, že jednání o trvalé americké přítomnosti postupují a že pro takovou dohodu existují politické podmínky.
Polsko, člen NATO sousedící s Ukrajinou, považuje americkou vojenskou přítomnost za jeden ze základních pilířů své bezpečnosti v době pokračující ruské války na Ukrajině.
Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 9. července ve 13:00 SELČ.
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.