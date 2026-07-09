Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Polsko očekává, že se počet amerických vojáků rozmístěných v zemi během příštích osmi týdnů vrátí zhruba na 10 tisíc. Ve čtvrtek to uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk s tím, že Varšava jedná s Washingtonem o zřízení trvalé americké vojenské přítomnosti.

Náměstek polského ministra obrany Tomczyk sdělil, že ministr obrany USA Pete Hegseth na okraj summitu NATO v Ankaře potvrdil, že se američtí vojáci vrátí, aby posílili základny v Polsku. „Dostaneme se na úroveň zhruba 10 tisíc vojáků,“ řekl Tomczyk stanici Polsat News. Dodal, že nasazení se bude týkat jiného personálu, nikoli běžné rotace vojáků.

Podle něj Polsko a Spojené státy pokračují v jednáních o dlouhodobém rozmístění amerických sil. Takový krok by zahrnoval také výstavbu bydlení pro rodiny vojáků. Dodal, že příprava nezbytné infrastruktury pro trvalou přítomnost by trvala několik let.

Dále sdělil, že Polsko v posledních letech investovalo miliardy dolarů do modernizace letišť, silnic, skladů paliva a další vojenské infrastruktury, aby mohlo podporovat spojenecké síly.

Jako možné lokality pro trvalou americkou základnu označil oblasti kolem Poznaně a Vratislavi, a to kvůli dlouhodobým investicím NATO do tamní infrastruktury.

Dalekonosnou střelbu rychle nenahradíme, říká expert ke stahování Američanů z Evropy
Američtí vojáci na přistávací ploše v Georgii, březen 2022, ilustrační snímek

Vyjádření náměstka obrany přitom přichází v době, kdy Pentagon přezkoumává počet a rozmístění amerických sil v Evropě. Hegseth minulý měsíc uvedl, že přezkum, který má trvat až šest měsíců, souvisí s širší snahou přesunout větší odpovědnost za konvenční obranu na evropské spojence v NATO.

Pentagon v květnu oznámil plány stáhnout z Německa pět tisíc vojáků a později zrušil plánované rotační nasazení čtyř tisíc vojáků do Polska. Šlo o součást širšího omezení vojenské přítomnosti USA v Evropě.

O několik dní později však americký prezident Donald Trump prohlásil, že hodlá do Polska vyslat dalších pět tisíc vojáků. Oznámení přišlo po intenzivním lobbingu Varšavy a tlaku z obou politických táborů ve Washingtonu kvůli budoucnosti americké vojenské přítomnosti v Evropě.

Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk
Zdroj: Przemysław Chmielewski/Polský rozhlas

Polský šéf obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v červnu řekl, že šéf amerického resortu obrany na polský návrh zřídit v zemi trvalou americkou vojenskou základnu reagoval pozitivně. Polský prezident Karol Nawrocki pak ve středu sdělil, že jednání o trvalé americké přítomnosti postupují a že pro takovou dohodu existují politické podmínky.

Polsko, člen NATO sousedící s Ukrajinou, považuje americkou vojenskou přítomnost za jeden ze základních pilířů své bezpečnosti v době pokračující ruské války na Ukrajině.

Francie nedokáže nahradit jaderný deštník USA. Efektivnější je spolupráce NATO, říká expert
Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle je schopná nést jaderné zbraně

Článek od Polskie Radio, poprvé byl publikován 9. července ve 13:00 SELČ.

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Hořící budova ve Zlíně se na dvou místech zřítila, má narušenou statiku

Hořící budova ve Zlíně se na dvou místech zřítila, má narušenou statiku

09:32Aktualizovánopřed 29 mminutami
Kabinet vyhodnocoval 978 úkolů, ministři jich dokončili 195, prohlásil Babiš

Kabinet vyhodnocoval 978 úkolů, ministři jich dokončili 195, prohlásil Babiš

08:07Aktualizovánopřed 34 mminutami
EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

15:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

14:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

Přiznání předčasného důchodu zaměstnanci neznačí neochotu pracovat, rozhodl ÚS

před 2 hhodinami
Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

10:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami
USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

11:25Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Polsko očekává, že se počet amerických vojáků rozmístěných v zemi během příštích osmi týdnů vrátí zhruba na 10 tisíc. Ve čtvrtek to uvedl náměstek ministra obrany Cezary Tomczyk s tím, že Varšava jedná s Washingtonem o zřízení trvalé americké vojenské přítomnosti.
před 1 hhodinou

EP podpořil pozměněnou výjimku pro kontrolu internetové komunikace

Europarlament podpořil pozměněnou verzi výjimky známé jako „chat control 1.0“ umožňující firmám skenovat soukromou komunikaci na internetu kvůli ochraně dětí před zneužitím. Pozměňovací návrhy přijaté europoslanci však počítají s tím, že z výjimky bude vyřazena šifrovaná komunikace. Výjimka přestala platit začátkem dubna poté, co se Evropský parlament a Rada EU nedokázaly shodnout na jejím prodloužení. Rada následně přijala vlastní postoj a vrátila návrh do europarlamentu ke druhému čtení.
15:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nedávná vlna veder si v Německu vyžádala zhruba 5100 životů

Vlna veder, která nedávno zasáhla Evropu, si v Německu od poloviny června vyžádala životy přibližně 5100 lidí, odhadl tamní Institut Roberta Kocha (RKI). Už v polovině roku tak počet obětí přesahuje hodnotu za celé předchozí roky. Meteorologická služba Evropské unie Copernicus uvedla, že letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším globálně.
14:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování projektu Eurovision News Spotlight odhalilo, že diskusní sekce evropských veřejnoprávních médií se staly terčem sítí botů, falešných účtů a koordinovaných kampaní.
před 2 hhodinami

Neštovice do Austrálie dovezli Britové. Bleskově zdecimovaly místní

Skupina epidemiologů a historiků popsala cestu, kudy na nejmenší kontinent pronikly neštovice, které tam způsobily jednu z největších a nejrychlejších depopulací v dějinách.
před 3 hhodinami

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

Armáda Spojených států oznámila, že dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo dle ní zasaženo přibližně devadesát tamních cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Sdělil také, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké údery dále přitvrdí. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Odpoledne uvedly, že vypálily deset balistických střel na jordánskou vojenskou základnu Azrak.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu

Německo se s americkou vládou dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl podle agentur DPA a Reuters kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska. Berlín se o střely zajímá dlouhodobě, avšak původní plán posílení obrany a rozmístění střel zrušil americký prezident Donald Trump.
před 7 hhodinami

Po suchém červnu přišly do Indie silné monzunové deště

Indie má za sebou pátý nejsušší červen od začátku měření v roce 1901. Začátkem července se však situace obrátila. Extrémní lijáky způsobily záplavy a sesuvy půdy v několika částech země. Pro Dillí a sousední stát Harijána vyhlásil meteorologický ústav červený stupeň výstrahy.
před 7 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

před 1 hhodinou
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

před 2 hhodinami
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

včera v 17:00
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

včera v 15:09
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026