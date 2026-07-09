Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu

Německo se s americkou vládou dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl podle agentur DPA a Reuters kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska. Berlín se o střely zajímá dlouhodobě, avšak původní plán posílení obrany a rozmístění střel zrušil americký prezident Donald Trump.
„V rámci summitu NATO v Ankaře jsme s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně. Zároveň budeme pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v Evropě,“ řekl podle DPA kancléř.
Zájem o tomahawky s doletem až 2500 kilometrů je ze strany Německa dlouhodobý. Dříve ohlášené rozmístění amerického praporu s tomahawky napříč spolkovou republikou ale zrušil americký prezident Donald Trump. Náhradním řešením se tak pro německou vládu stal nákup.
Trumpův předchůdce Joe Biden na předloňském summitu NATO avizoval, že USA v Německu rozmístí tomahawky, rakety typu SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Trump ale v květnu oznámil, že omezí přítomnost amerických vojáků v Německu, což bylo podle Reuters vnímáno jako zrušení plánu předchozí vlády. USA ohlášené omezování vojenských kapacit a schopností zdůvodňují tím, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že rovněž musí do svých armád více investovat.
Německé ministerstvo obrany předloni uvedlo, že od letošního roku hodlá s pomocí tomahawků čelit ruské hrozbě. Argumentovalo tím, že Rusko ve své enklávě Kaliningradu rozmístilo rakety Iskander schopné nést jaderné hlavice. Kromě toho tam podle resortu přesouvá stíhací letouny vybavené hypersonickými raketami vzduch-země typu Kinžal. Moskva navíc oznámila, že v Bělorusku rozmístí jaderné zbraně, dodalo ministerstvo.