Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Německo se s americkou vládou dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl podle agentur DPA a Reuters kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska. Berlín se o střely zajímá dlouhodobě, avšak původní plán posílení obrany a rozmístění střel zrušil americký prezident Donald Trump.

„V rámci summitu NATO v Ankaře jsme s americkou vládou dohodli, že od ní zakoupíme americké střely Tomahawk a rozmístíme je v Německu. Tím zaplníme důležitou strategickou mezeru v naší obraně. Zároveň budeme pracovat na vývoji vlastních evropských systémů a jejich rozmístění v Evropě,“ řekl podle DPA kancléř.

Zájem o tomahawky s doletem až 2500 kilometrů je ze strany Německa dlouhodobý. Dříve ohlášené rozmístění amerického praporu s tomahawky napříč spolkovou republikou ale zrušil americký prezident Donald Trump. Náhradním řešením se tak pro německou vládu stal nákup.

Odpálení střely Tomahawk
Zdroj: U.S. Navy/Handout via Reuters

Trumpův předchůdce Joe Biden na předloňském summitu NATO avizoval, že USA v Německu rozmístí tomahawky, rakety typu SM-6 a nově vyvinuté hypersonické zbraně. Trump ale v květnu oznámil, že omezí přítomnost amerických vojáků v Německu, což bylo podle Reuters vnímáno jako zrušení plánu předchozí vlády. USA ohlášené omezování vojenských kapacit a schopností zdůvodňují tím, že Evropa musí převzít větší díl odpovědnosti za svou obranu a že rovněž musí do svých armád více investovat.

Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu
Donald Trump

Německé ministerstvo obrany předloni uvedlo, že od letošního roku hodlá s pomocí tomahawků čelit ruské hrozbě. Argumentovalo tím, že Rusko ve své enklávě Kaliningradu rozmístilo rakety Iskander schopné nést jaderné hlavice. Kromě toho tam podle resortu přesouvá stíhací letouny vybavené hypersonickými raketami vzduch-země typu Kinžal. Moskva navíc oznámila, že v Bělorusku rozmístí jaderné zbraně, dodalo ministerstvo.

Výběr redakce

Požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně si vyžádal zvláštní stupeň poplachu

Požár v bývalém baťovském areálu ve Zlíně si vyžádal zvláštní stupeň poplachu

09:32Aktualizovánopřed 2 mminutami
It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

It's a Heartache. Zemřela Bonnie Tyler

11:25Aktualizovánopřed 4 mminutami
Program ve zdravotnictví se podle Vojtěcha podařilo zatím splnit asi z osmnácti procent

Program ve zdravotnictví se podle Vojtěcha podařilo zatím splnit asi z osmnácti procent

08:07Aktualizovánopřed 5 mminutami
USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

včeraAktualizovánopřed 23 mminutami
Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu

Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu

před 33 mminutami
Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

Úroda ovoce bude letos podle odhadu poloviční

10:41Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Planeta tumorů. WHO varuje před prudkým nárůstem případů rakoviny

Planeta tumorů. WHO varuje před prudkým nárůstem případů rakoviny

před 1 hhodinou
Teploty se o víkendu mají přiblížit třicítce, přeháňky se čekají jen výjimečně

Teploty se o víkendu mají přiblížit třicítce, přeháňky se čekají jen výjimečně

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

USA opět udeřily v Íránu. Teherán hlásí útoky na americké základny

Armáda Spojených států oznámila, že dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle ní zasaženo přibližně devadesát tamních cílů. Americký prezident Donald Trump tyto údery dříve označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Trump také sdělil, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu.
včeraAktualizovánopřed 23 mminutami

Německo koupí od USA rakety Tomahawk, chce posílit obranu

Německo se s americkou vládou dohodlo na nákupu řízených střel Tomahawk středního doletu a jejich rozmístění na německém území, řekl podle agentur DPA a Reuters kancléř Friedrich Merz před poslanci. Dohoda byla podle něj uzavřena na okraj summitu NATO v Turecku a střely mají sloužit k odstrašení Ruska. Berlín se o střely zajímá dlouhodobě, avšak původní plán posílení obrany a rozmístění střel zrušil americký prezident Donald Trump.
před 33 mminutami

Po suchém červnu přišly do Indie silné monzunové deště

Indie má za sebou pátý nejsušší červen od začátku měření v roce 1901. Začátkem července se však situace obrátila. Extrémní lijáky způsobily záplavy a sesuvy půdy v několika částech země. Pro Dillí a sousední stát Harijána vyhlásil meteorologický ústav červený stupeň výstrahy.
před 35 mminutami

Demokrat Platner po nařčení ze znásilnění ukončí kandidaturu do Senátu

Demokratický kandidát do amerického Senátu Graham Platner ukončí kandidaturu za obvod v Maine po sérii kontroverzí včetně obvinění ze znásilnění ze strany bývalé přítelkyně. Pozastavení kampaně oznámil na sociálních sítích a demokraté nyní musí určit nového kandidáta, kauza jim tak komplikuje listopadové volby do Kongresu. Maine je považován za klíčový stát pro získání kontroly nad Senátem, v němž jsou síly republikánů a demokratů téměř vyrovnané, píší média.
před 58 mminutami

Ukrajina má dva měsíce na zvýšení tlaku, pak může Putin mobilizovat, míní Pavel

Spojenci mají poslední dva měsíce, aby zvýšili tlak na Rusko a přiměli jej k zahájení mírových jednání s Ukrajinou, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru s listem The Telegraph. Varoval, že ruský vládce Vladimir Putin by po parlamentních volbách plánovaných na 20. září mohl vyhlásit všeobecnou mobilizaci.
před 2 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů zhodnotili summit NATO v Ankaře

V Ankaře skončil summit NATO. Přes původní obavy ho účastníci označili za úspěšný a mluvili o jednotě Severoatlantické aliance. „Myslím, že úspěch to určitě byl. Celkově ten summit ukázal na to, že Evropa se sebrala a začala se aktivovat a řešit svoji obranu sama,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Summit lze považovat za úspěšný také podle europoslankyně Danuše Nerudové (STAN). „Když se podívám do textu deklarace, která byla podepsaná, jsou tam věci, které mě velmi příjemně překvapily,“ sdělila. O úspěchu mluví také europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Co se týče české pozice, nedomnívám se, že jsme tam udělali úplně díru do světa,“ podotýká ovšem. „Summit NATO bych shrnula do toho, kolik dalších peněz se nalije do černé díry zvané Ukrajina,“ uvedla europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Summit NATO v Ankaře rozebrali také bývalí premiéři Petr Nečas (ODS) a Vladimír Špidla (NSD).
před 4 hhodinami

Albánský premiér hájí milionové výdaje na koncert Kanye Westa

Albánský premiér Edi Rama ve středu hájil rozhodnutí vynaložit čtyři miliony eur (85 milionů korun) na koncert amerického rappera Kanye Westa, který dříve mimo jiné chválil Adolfa Hitlera, informovala agentura Reuters. Podle ní se dlouholetý předseda vlády snaží zmírnit pobouření kvůli této akci, která přispěla k vyostření veřejných protestů a požadavků na jeho rezignaci.
před 4 hhodinami

Politici i sportovci kritizují zrušení suspendace Ruského olympijského výboru

Český olympijský výbor se postavil proti možné účasti Rusů a Bělorusů v kvalifikacích na Hry v Los Angeles. Podle něj by neměli soutěžit na mezinárodní scéně, dokud trvá agrese proti Ukrajině. Podobně reagoval také ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) i někteří sportovci. Účast na nejbližší olympiádě Rusům předběžně povolil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zrušením suspendace Ruského olympijského výboru.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

před 19 hhodinami
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

před 21 hhodinami
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026
Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

Nová kampaň se v Irsku zaměřuje na zvyšování povědomí o zneužívání intimních fotografií

23. 6. 2026
Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

Z cel na frontu: Ukrajinky odsouzené za zabití mužů-tyranů působí v jednotkách Škval

23. 6. 2026
Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

Gruzie usiluje o přísnější dohled nad studenty z ciziny a nad pobyty získanými sňatkem

22. 6. 2026
Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

Ukrajina představila databázi, která „odhaluje tajemství ruské armády“

22. 6. 2026
Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

Tlak Pekingu omezuje výzkum Číny. Švýcarští akademici žádají větší podporu státu

19. 6. 2026