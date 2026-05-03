Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o pět tisíc ohlášených Pentagonem v pátek. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 36 tisíc amerických vojáků.

„Snížíme počet výrazně. A snížíme ho mnohem více než o pět tisíc,“ řekl Trump novinářům na Floridě, než nastoupil do letadla.

Pentagon v pátek oznámil, že Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců. Jde o přibližně patnáct procent z 36 tisíc amerických vojáků v Německu, kde tato přítomnost sehrává klíčovou roli v bezpečnosti i místní ekonomice, poznamenala agentura AFP. Trumpovo oznámení o ještě drastičtějším snížení počtu amerických vojáků dala do souvislosti s výroky kancléře Merze, že Američané zjevně nemají v Íránu žádnou strategii a že Teherán ponižuje přední světovou velmoc.

Americký prezident kritizuje tradiční evropské spojence za nedostatek podpory v jeho válce proti Íránu, kterou USA zahájily spolu s Izraelem na konci února. Dlouhodobě také požaduje, aby Evropané posílili svou obranu, a obviňuje je z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně.

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc
Vojáci během cvičení americké armády v Německu (30. dubna 2026)

Trumpovo počínaní vzbuzuje obavy mezi některými republikány

Trumpovo počínání nicméně vzbudilo pochyby i mezi americkými republikány. Oznámené stažení pěti tisíc amerických vojáků z Německa a zrušení plánovaného vyslání praporu pro dalekonosnou palbu do stejné země vyvolává obavy, podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému vládci Vladimiru Putinovi, uvedli ve společném prohlášení americký republikánský senátor a předseda senátního výboru pro ozbrojené síly Roger Wicker a jeho stranický kolega Mike Rogers, který vede výbor pro ozbrojené síly ve Sněmovně reprezentantů.

„Stahování amerických vojsk z Evropy a Německa se očekávalo. My Evropané musíme převzít větší odpovědnost za naši bezpečnost,“ uvedl dříve německý ministr obrany Boris Pistorius.

Nová technika i orientace na AI. Bundeswehr chystá rozmach
Bundeswehr, ilustrační snímek

Donald Trump také nepřímo zaútočil na Německo a jeho významný vývoz automobilů oznámením svého záměru zvýšit příští týden cla na auta dovážená do Spojených států z Evropské unie na 25 procent. Obviňuje EU z nerespektování obchodní dohody uzavřené loni v létě, přestože její ratifikace v „sedmadvacítce“ ještě nebyla dokončena.

Evropská komise obvinění z porušení dohody odmítla. Uvedla rovněž, že si ponechá otevřené všechny možnosti k ochraně zájmů EU v případě, že USA podniknou opatření odporující podmínkám dohody.

Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele
Ilustrační fotografie

Trump se dříve zmínil i o snížení počtu amerických sil v Itálii a Španělsku

Americká cla by znamenala „obrovské náklady pro německý a evropský automobilový průmysl, který již tak čelí velmi obtížným podmínkám“, reagovala v sobotu šéfka německého Svazu automobilového průmyslu (VDA) Hildegard Müllerová. Vyzvala USA a EU, aby urychleně zahájily rozhovory a dodržovaly obchodní dohodu. Varovala, že náklady spojené se zvýšenými cly by nejspíše postihly také spotřebitele v USA.

Od konce studené války se americká přítomnost v Německu výrazně snížila, ale zůstává klíčová pro bezpečnost země tváří v tvář ruské hrozbě od invaze na Ukrajinu a zároveň podporuje tisíce pracovních míst a zakázek v německé ekonomice.

Donald Trump se ve čtvrtek také zmínil o možném snížení počtu amerických sil v Itálii a Španělsku. Na konci roku 2025 se v těchto dvou zemích nacházelo podle oficiálních údajů 12 662, respektive 3814 amerických vojáků. EU tehdy zdůraznila, že přítomnost amerických vojsk v Evropě „slouží také zájmům Spojených států“, připomněla AFP.

AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily
Americký prezident Donald Trump

Výběr redakce

V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

V Českém Švýcarsku hoří les, oheň zasáhl přibližně sto hektarů

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

1. 5. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

Vyšší americká cla na evropská auta by dopadla i na české dodavatele

před 7 hhodinami
Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO, oznámil Babiš

Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO, oznámil Babiš

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

Šéfové městských policií se bojí odlivu strážníků do jiných sborů. Kvůli platům

před 21 hhodinami
Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026
Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

1. 5. 2026Aktualizováno1. 5. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Trump je připraven ještě více snížit počet amerických vojáků v Německu

Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o pět tisíc ohlášených Pentagonem v pátek. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 36 tisíc amerických vojáků.
před 2 hhodinami

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc

USA sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců, píše agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu už v týdnu veřejně mluvil americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu zároveň kritizoval německého kancléře Friedricha Merze. Dva vlivní republikánští zákonodárci Roger Wicker a Mike Rogers rozhodnutí kritizovali s tím, že podkopává hrozbu odstrašení a nahrává ruskému vládci Vladimiru Putinovi.
1. 5. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy

Rakouská policie v sobotu dopoledne zadržela 39letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku, informovala agentura APA s odvoláním na policii ve spolkové zemi Burgenland. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nesdělila, podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Zelenskyj pozval Fica do Kyjeva, ten slíbil podporu ukrajinské cestě do EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonicky pozval slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) do Kyjeva, Fico zase Zelenského do Bratislavy. Zelenskyj o tom informoval na síti X s tím, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie s tím, že je připraven předat Kyjevu slovenské zkušenosti.
před 14 hhodinami

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a zraněné

Ruský útok na minibus v Chersonu si vyžádal dvě oběti a devět zraněných, píše v sobotu Ukrinform. Zraněné a materiální škody hlásí i další části Ukrajiny. Ruské drony v noci na sobotu a ráno udeřily v Charkově či Oděské oblasti, uvádí média. Útoky agresora v sobotu v místech mimo frontovou linii pokračují.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Záchranáři vypustili do Severního moře velrybu Timmyho

Velrybu vyproštěnou z mělčiny na severu Německa v sobotu dopoledne do Severního moře vypustil záchranný tým z nákladního člunu, informuje agentura DPA. Konvoj lodí, jehož součástí je i tento člun, se nacházel asi sedmdesát kilometrů od dánského města Skagen v průlivu Skagerrak. Nejistý osud keporkaka, který se dostal do Baltského moře a několikrát uvázl, poutá řadu týdnů velkou pozornost médií a veřejnosti nejen v Německu.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Odvolací soud v USA dočasně zastavil zasílání potratové pilulky poštou

Americký federální odvolací soud dočasně pozastavil zasílání potratové pilulky mifepriston poštou. Informovaly o tom v noci na sobotu agentury Reuters a AP. Takový krok by výrazně omezil přístup k tomuto hojně využívanému léku v celé zemi, zejména ve státech, které potraty zakazují.
před 19 hhodinami

AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle ní šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
včera v 04:25
Načítání...