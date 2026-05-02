AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle agentury šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.

Zákon z roku 1973 o pravomocích při válce počítá s tím, že maximálně po šedesáti dnech od začátku konfliktu musí Kongres schválit použití síly či vyhlásit válku. V případě války s Íránem, která začala v sobotu 28. února, lhůta vypršela v pátek.

V dopise adresovaném vedoucím představitelům Kongresu však Trump uvedl, že tento zákon o válečných pravomocích nemusí dodržovat, jelikož příměří dohodnuté s Íránem minulý měsíc ho zprošťuje těchto povinností.

USA a Írán dosud nedosáhly dlouhodobé mírové dohody, ačkoli íránská státní média v pátek uvedla, že Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války. Obsah návrhu je však nejasný a Bílý dům v dřívějším vyjádření odmítl sdělit podrobnosti.

Demokratický senátor vyjádřil „vážné ústavní obavy“

„Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné přestřelce mezi americkými silami a Íránem,“ uvedl Trump vedoucím představitelům Kongresu.

Podobně se již dříve vyjádřil ministr války Pete Hegseth při slyšení v americkém Senátu. Příměří platí od začátku dubna. S takovým výkladem zákona ale nesouhlasí demokratický senátor Tim Kaine, který vyjádřil „vážné ústavní obavy“.

Od vypuknutí konfliktu se demokraté několikrát marně pokoušeli prosadit návrh zákona, který by omezil vojenské pravomoci Trumpa vůči Íránu.

„Nemyslím si, že to, co požadují, je ústavní. Ti, kdo to požadují, nejsou vlastenci,“ prohlásil v pátek podle AFP americký prezident.

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

Juchelka chce upravit superdávku. Změny mají cílit třeba na samoživitelky

Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

Rusko vyslalo v dubnu proti Ukrajině rekordní počet dronů, údery pokračují

Talankinův ztracený Oscar se našel, v USA s ním režiséra nepustili do letadla

Finsko zprovoznilo první lithiový důl v Evropě. Těženou rudu rovnou i zpracuje

Izrael předal Řecku účastníky flotily zadržené ve čtvrtek, dva aktivisty nevydal

Spojené státy stáhnou z Německa pět tisíc vojáků

Spojené státy sníží počet svých vojáků v Německu o pět tisíc během příštích šesti až dvanácti měsíců. Napsala to v pátek agentura Reuters, podle níž to nařídil americký ministr obrany Pete Hegseth. Ve spojenecké zemi NATO nyní slouží kolem 35 tisíc amerických vojáků. O možném snížení jejich počtu v týdnu uvažoval americký prezident Donald Trump, který kvůli postoji k válce v Íránu kritizoval německého kancléře Friedricha Merze.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Trump oznámil zvýšení cel na auta dovážená z EU

Spojené státy zvýší cla na dovoz osobních a nákladních aut ze zemí Evropské unie na 25 procent, oznámil v pátek pozdě odpoledne SELČ na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump s tím, že opatření začne platit příští týden. Sedmadvacítka podle něj neplní obchodní dohodu. Šéf Bílého domu dodal, že pokud budou auta vyráběna v továrnách na území USA, nebudou se na ně tarify vztahovat.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Babiš bude v Arménii o víkendu krátce jednat se Zelenským, píše iDnes

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli v Arménii krátce osobně jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš to řekl portálu iDnes.cz, téma jednání ale neupřesnil. Se Zelenským se osobně sejde poprvé po nástupu do čela nynější české vlády. Babiš i další představitelé stran aktuální vládní koalice se k Ukrajině i konkrétně o Zelenském vyjadřovali kriticky. Mluvili i o zrušení muniční iniciativy, která zajišťuje dodávky dělostřelecké munice pro zemi, která už se pátým rokem brání plnohodnotné ruské invazi.
před 7 hhodinami

Turecká policie použila proti účastníkům prvomájových protestů slzný plyn

V desítkách zemí celého světa se v pátek uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich dle AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky nebo mír. V Turecku policie použila slzný plyn proti prvomájovým shromážděním v Istanbulu. Tamní úřady již dříve zakázaly demonstrace v tento den na náměstí Taksim, kde se často shromáždění odborářů a levicových stran konají.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Majálesy, průvody i politické akce. Lidé v Česku slaví První máj

Lidé v Česku v pátek slaví Svátek práce. Prvomájovou oslavu tradičně využili k setkání s občany zástupci politických stran. V Praze se uskutečnil také anarchistický piknik a městem prošla protifašistická demonstrace. V ulicích metropole byli přítomni i její odpůrci. Na mnoha místech v zemi se konají také majálesy, jízdy historických vlaků nebo bicyklů a slavnosti s filmovými či divadelními představeními a aktivitami pro děti.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Izraelské údery na jihu Libanonu dle úřadů zabily šest lidí, další zranily

Dva izraelské útoky na vesnici na jihu Libanonu v pátek zabily šest lidí, včetně dítěte, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Izraelská armáda předtím navzdory příměří vyzvala k evakuaci vesnice, informuje agentura AFP. Při izraelských úderech na obec Habbúš dalších osm lidí, včetně dítěte, podle libanonského resortu zdravotnictví utrpělo zranění.
před 8 hhodinami

Ropa zlevňuje po zprávách o novém návrhu Íránu na jednání s USA

Ceny ropy se v pátek výrazně snižují po zprávách, že Írán zaslal Spojeným státům další návrh na jednání o ukončení války. Severomořská ropa Brent kolem 16:20 SELČ vykazovala pokles o více než tři procenta a pohybovala se v těsné blízkosti 107 dolarů (asi 2225 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela téměř pět procent a sestoupila pod sto dolarů za barel.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
