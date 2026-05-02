AFP: Trump se snaží obejít Kongres a tvrdí, že nepřátelské akce v Íránu skončily

Americký prezident Donald Trump v pátek oznámil Kongresu, že Spojené státy ukončily nepřátelské akce proti Íránu v souvislosti s pokračujícím příměřím. Demokratická opozice takový postoj zpochybnila, uvedla v noci na sobotu agentura AFP. Podle agentury šéf Bílého domu tvrdil, že nemusí dodržet šedesátidenní lhůtu stanovenou zákonem pro ukončení vojenských akcí.
Zákon z roku 1973 o pravomocích při válce počítá s tím, že maximálně po šedesáti dnech od začátku konfliktu musí Kongres schválit použití síly či vyhlásit válku. V případě války s Íránem, která začala v sobotu 28. února, lhůta vypršela v pátek.
V dopise adresovaném vedoucím představitelům Kongresu však Trump uvedl, že tento zákon o válečných pravomocích nemusí dodržovat, jelikož příměří dohodnuté s Íránem minulý měsíc ho zprošťuje těchto povinností.
USA a Írán dosud nedosáhly dlouhodobé mírové dohody, ačkoli íránská státní média v pátek uvedla, že Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války. Obsah návrhu je však nejasný a Bílý dům v dřívějším vyjádření odmítl sdělit podrobnosti.
Demokratický senátor vyjádřil „vážné ústavní obavy“
„Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné přestřelce mezi americkými silami a Íránem,“ uvedl Trump vedoucím představitelům Kongresu.
Podobně se již dříve vyjádřil ministr války Pete Hegseth při slyšení v americkém Senátu. Příměří platí od začátku dubna. S takovým výkladem zákona ale nesouhlasí demokratický senátor Tim Kaine, který vyjádřil „vážné ústavní obavy“.
Od vypuknutí konfliktu se demokraté několikrát marně pokoušeli prosadit návrh zákona, který by omezil vojenské pravomoci Trumpa vůči Íránu.
„Nemyslím si, že to, co požadují, je ústavní. Ti, kdo to požadují, nejsou vlastenci,“ prohlásil v pátek podle AFP americký prezident.