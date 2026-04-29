Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.
„Toho konkrétního protivníka jsme vojensky porazili,“ řekl Trump během večeře v Bílém domě. Podle něj také král Karel III. souhlasí, že Írán nesmí disponovat jadernou zbraní.
Trump se ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO, včetně Británie, kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené Spojenými státy a Izraelem. Britský premiér Keir Starmer nedávno řekl, že Británie se bez ohledu na jakkoli silný tlak nenechá zatáhnout do války, a kritizuje americkou blokádu íránských přístavů a pobřeží. Ohrazuje se ale i proti íránské blokádě Hormuzského průlivu.
Karel III. s chotí Camillou čtyřdenní návštěvu Spojených států zahájil v pondělí.