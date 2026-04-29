Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump na státní večeři s britským králem Karlem III. a dalšími hosty řekl, že Spojené státy vojensky porazily Írán. Informovala o tom agentura AFP s tím, že šlo o Trumpovo první veřejné vyjádření k této citlivé věci během Karlovy nynější návštěvy v USA.

„Toho konkrétního protivníka jsme vojensky porazili,“ řekl Trump během večeře v Bílém domě. Podle něj také král Karel III. souhlasí, že Írán nesmí disponovat jadernou zbraní.

Trump se ostře vymezuje vůči svým evropským spojencům v NATO, včetně Británie, kvůli tomu, že se odmítli aktivně zapojit do války s Íránem vedené Spojenými státy a Izraelem. Britský premiér Keir Starmer nedávno řekl, že Británie se bez ohledu na jakkoli silný tlak nenechá zatáhnout do války, a kritizuje americkou blokádu íránských přístavů a pobřeží. Ohrazuje se ale i proti íránské blokádě Hormuzského průlivu.

Karel III. s chotí Camillou čtyřdenní návštěvu Spojených států zahájil v pondělí.

Karel III. v Kongresu vyzval k podpoře Ukrajiny

„Jednota a odhodlání, které se projevily po útocích z 11. září, jsou nyní nezbytné pro obranu Ukrajiny,“ řekl v úterý britský král Karel III. americkým zákonodárcům v Kongresu. Projev představuje hlavní program jeho čtyřdenní návštěvy USA. „Američané nikdy neměli lepší přátele, než jsou Britové,“ řekl americký prezident Donald Trump, když krále dříve během dne přivítal v Bílém domě. Návštěva probíhá v době rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
Spojené státy vydají pasy s vyobrazením Trumpa

Americké ministerstvo zahraničí k příležitosti 250. výročí vyhlášení nezávislosti chystá omezený počet cestovních pasů, v nichž bude vyobrazen současný prezident Donald Trump. Informuje o tom agentura AP, podle které se Trump stane prvním žijícím prezidentem zobrazeným v cestovních dokladech.
Americké ministerstvo obvinilo exšéfa FBI kvůli údajné hrozbě Trumpovi

Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho kvůli fotografii mušlí na pláži, kterou vloni zveřejnil na svých sociálních sítích. Podle činitelů měla údajně naznačovat možné vyhrožování prezidentu Donaldu Trumpovi. Informují o tom americká média, podle nichž se Trump již podruhé snaží dosáhnout odsouzení Comeyho. První žalobu soud zamítl loni v listopadu.
V rafinerii v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět vypukl požár

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
Izrael krátce po evakuaci ostřeloval několik vesnic v Libanonu

Izraelská armáda vyzvala k evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí armády židovského státu Avičaj Adraí vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí. Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří. Izrael navíc také zranil dva libanonské vojáky a zabil tři příslušníky místní civilní obrany.
Nákladní člun se s keporkakem zvaným Timmy vydal do Severního moře

Tým dobrovolníků na severu Německa se v úterý pustil do dalšího pokusu o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Podařilo se ji dostat na speciální nákladní člun, který se následně vydal na cestu z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
„Tsunami cestovního ruchu.“ Jak zachránit města zahlcená masovou turistikou

Amsterdam a Barcelona se snaží omezit masový cestovní ruch. Obyvatelé zahlcení přemírou turistů požadují od politiků razantnější kroky, zatímco radnice hledají udržitelná řešení, jak vrátit města místním. Proměna historických center v pouhé kulisy zaplavené turisty je přitom opakovanou stížností obyvatel v řadě evropských měst.
