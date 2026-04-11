Británie odloží předání ostrovů s důležitou vojenskou základnou


před 48 mminutami|Zdroj: ČTK

Británie pozastaví svůj plán na navrácení Čagoských ostrovů Mauriciu, uvedla v sobotu AFP s odvoláním na britskou vládu. O odložení plánu informovala rovněž britská stanice BBC. Dohodu o předání svrchovanosti nad ostrovy, na kterých se nachází strategicky důležitá americko-britská základna vojenského letectva Diego García, kritizoval nedávno jako velkou chybu americký prezident Donald Trump.

„Stále věříme, že tato dohoda (s Mauriciem) je nejlepší způsob, jak ochránit dlouhodobou budoucnost (základny na ostrově Diego García), ale vždy jsme říkali, že budeme pokračovat, pouze pokud budeme mít podporu Spojených států,“ uvedl mluvčí britského premiéra Keira Starmera. Dodal, že jednání s USA stále pokračují.

Za daných okolností je podle AFP nepravděpodobné, že by britský parlament stihl schválit příslušný návrh zákona o navrácení soustroví ležícího v Indickém oceánu Mauriciu.

Starmerova vláda odložila dohodu o Čagoských ostrovech uprostřed zhoršujících se vztahů s Trumpem. Stalo se tak poté, co USA formálně nepotvrdily, že dohodu schvalují, přestože ji zprvu vyjádřily podporu. Trump později naléhal na Starmera, aby celou věc zrušil, připomněla BBC.

Britští vládní úředníci podle stanice uvedli, že se dohody zcela nezříkají, ale že jim došel čas na schválení příslušného zákona legislativy předtím, než bude jednání parlamentu v nadcházejících týdnech přerušeno. Neočekává se však, že by nový návrh zákona o Čagoských ostrovech zazněl v králově projevu v polovině května.

Čagoské ostrovy se nacházejí v Indickém oceánu a Británie je ovládá od počátku 19. století. Dohoda předpokládala, že Spojené království postoupí svrchovanost nad ostrovy Mauriciu a bude platit přibližně 101 milionů liber (asi 2,8 miliardy korun) ročně za pronájem společné britsko-americké vojenské základny na největším ostrově Diego García.

Dohoda byla dojednána loni v květnu a USA ji tehdy uvítaly, ale začátkem letošního roku ji Trump zpochybnil a označil za „akt naprosté slabosti“, poznamenala BBC. Dodala, že mnoho obyvatel ostrovů považuje dohodu za zradu a chce, aby si Británie zachovala suverenitu nad ostrovy.

Starmer podepsal dohodu o předání Čagoských ostrovů Mauriciu
Protestující za konec britské svrchovanosti nad Čagoskými ostrovy v Haagu v roce 2018

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Vance přiletěl do Pákistánu jednat s Íránci o míru

V Islámábádu přistálo letadlo s americkými představiteli včetně viceprezidenta JD Vance, kteří mají v Pákistánu vést mírová jednání se zástupci Íránu. USA podle zdroje agentury Reuters souhlasily s uvolněním zmrazených íránských aktiv v Kataru a dalších zahraničních bankách. Washington to zatím nepotvrdil. V Islámábádu platí přísná bezpečnostní opatření
08:25AktualizovánoPrávě teď

Rusko těsně před ohlášeným klidem zbraní zabíjelo v Oděse

Nejméně dva lidé přišli o život při nočním ruském útoku na Oděsu na jihu Ukrajiny, oznámily místní úřady. Útok se uskutečnil krátce před plánovaným začátkem dočasného příměří u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Oběť na životě si v noci vyžádal také ruský útok na Poltavskou oblast, uvedla tamní regionální správa. Ukrajinské drony podle médií opět zaútočily na ropná zařízeni na jihu Ruska.
09:51Aktualizovánopřed 2 mminutami

Babiš před volbami podpořil Orbána

Premiér Andrej Babiš (ANO) před nedělními parlamentními volbami v Maďarsku podpořil Viktora Orbána, který se se svou stranou Fidesz uchází o páté funkční období v čele vlády za sebou. V bouřlivých časech je volba stability a osvědčeného vedení důležitější než kdy dřív, míní Babiš. Naopak expremiér Petr Fiala (ODS) vyjádřil přesvědčení, že Orbán volby prohraje.
před 45 mminutami

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončila svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletěla atmosférou a dopadla do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega. Manažer programu Orion Howard Hu na tiskové konferenci uvedl, že tento den představuje začátek nové éry lidského průzkumu vesmíru.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německá populace stárne a stagnující ekonomika vytváří dodatečný tlak na veřejné finance. Země tak podniká kroky pro zásadní reformu důchodů, zdravotnictví i daní. Podstatné je určení věku odchodu do důchodu. Pokud se změny podaří prosadit, spolková republika se podle analytiků promění víc než za posledních deset let.
před 4 hhodinami

Trump slibuje brzké otevření Hormuzského průlivu, i bez Íránu

Spojené státy zajistí brzké otevření Hormuzského průlivu, ať už s íránskou spoluprací, nebo bez ní. Řekl to bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Připustil ale, že to nemusí být snadné.
před 9 hhodinami

Íránská delegace dorazila do Islámábádu, má jednat s Američany o míru

Íránská delegace v čele s předsedou parlamentu dorazila do pákistánského Islámábádu, aby se zúčastnila mírových rozhovorů mezi Washingtonem a Teheránem, informovaly tiskové agentury. Stanice BBC však v pátek psala o nejistotě, která kolem na sobotu plánovaných jednání panuje. Írán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast jeho zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
