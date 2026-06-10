Sedm dětí zahynulo při požáru minibusu v Zimbabwe


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Minibus převážející školáky vzplanul v centrální části Zimbabwe, při neštěstí zahynulo sedm lidí, uvedly úřady. Podle policie bylo v autobuse 24 dětí, počet zraněných zatím neuvedla. Tamní média napsala, že do nemocnice byli převezeni řidič i průvodčí, a dodala, že všichni mrtví jsou školáci. Počáteční vyšetřování naznačuje, že požár se začal šířit od kanystru benzinu, který ležel v minibusu.

Soukromé minibusy využívá každodenně k přepravě mnoho obyvatel této africké země. Řada kritiků však upozorňuje, že vozidla jsou často přeplněná a jejich řidiči nedodržují pravidla silničního provozu. V únoru úřady uvedly, že na silnici byl zastaven minibus převážející 42 školáků, přitom podle zákona mohl přepravovat maximálně 15 lidí.

Zimbabwe se kvůli zastaralé infrastruktuře a špatnému stavu vozovek potýká s vysokým počtem smrtelných nehod na silnicích. Úmrtnost na silnicích v této zemi patří mezi největší v Africe. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v Zimbabwe se stane téměř třicet smrtelných nehod na sto tisíc obyvatel ročně. Africká země má přibližně patnáct milionů obyvatel. Úřady uvádějí, že lidská chyba stojí za více než 90 procenty nehod v zemi.

V celé Africe si dopravní nehody každoročně vyžádají odhadem 300 tisíc lidských životů, což je přibližně čtvrtina celosvětového počtu obětí na silnicích, uvádí Hospodářská komise OSN pro Afriku (UNECA). Ta zároveň upozorňuje, že kontinent s 1,5 miliardy obyvatel vykazuje nejvyšší míru smrtelnosti na silnicích na světě, přestože se zde nachází jen tři procenta všech aut.

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