Po poruše kamionu v poušti v Nigeru zemřelo žízní 49 cestujících

V odlehlé oblasti saharské pouště v Nigeru zemřelo žízní 49 lidí poté, co se porouchalo nákladní vozidlo, kterým se vraceli ze sousedního Mali. Dvěma cestujícím se nicméně podařilo ujít asi 50 kilometrů k místu, kde byl zdroj vody. Odtud pokračovali dalších 30 kilometrů do města Assamaka, kde na uvázlý kamion upozornili. Ve čtvrtek to podle agentury AFP uvedly úřady provincie Agadez.
Cestující jeli slavit muslimský Svátek oběti (íd al-adhá), který se konal na konci května, v poušti tedy o život bojovali několik dní. „Vzhledem k extrémním teplotám a nedostatku zásob byly podmínky pro přežití mimořádně ztížené,“ uvedly úřady, které na místo vyslaly záchranný tým. Oběti byly pohřbeny v masovém hrobě, dodaly úřady.
Při návratu, asi 60 kilometrů od Assamaky, tým nalezl další porouchaný nákladní vůz s více než 60 cestujícími, kteří v poušti přežívali již třetí den. Členové týmu pomohli vozidlo opravit a pasažéři tak mohli pokračovat v cestě.
Assamaka leží v těsné blízkosti nigersko-alžírských hranic a zároveň asi 200 kilometrů od hranic s Mali. Přes poušť v severním Nigeru vede jedna z tras, kterou využívají subsaharští migranti. V roce 2013 zemřelo u alžírských hranic 92 migrantů poté, co je pašeráci lidí po poruše vozidla zanechali bez pomoci v poušti.