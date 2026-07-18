Pracovník německých drah vypadl po potyčce z vlaku jedoucího rychlostí 120 kilometrů za hodinu

Z vlaku jedoucího rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině vypadl v pátek večer po potyčce s jedním z cestujících bezpečnostní pracovník Deutsche Bahn (DB). Utrpěl velmi těžká zranění a je v kritickém stavu v nemocnici. Případ vyšetřuje policie, která o tom informovala v sobotu v tiskové zprávě.
Průvodčí ve vlaku z Offenburgu do Karlsruhe kolem 19:35 kontroloval jednoho z cestujících, přičemž došlo ke slovní hádce. Průvodčí proto zavolal dva bezpečnostní pracovníky železničního dopravce. Šestatřicetiletý německý cestující, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu, je pak podle policie urážel, načež došlo k fyzické konfrontaci mezi pasažérem a jedním z bezpečnostních pracovníků.
Při střetu oba spadli na zem. Poté se z dosud neznámých důvodů otevřely dveře a šestadvacetiletý bulharský pracovník bezpečnosti vypadl u obce Bruchhausen z vlaku. Agentura DPA s odvoláním na státní zastupitelství napsala, že zaměstnanec drah při střetu narazil do dveří, které se vytrhly z ukotvení. Vlak jel podle agentury DPA v tu chvíli rychlostí zhruba 120 kilometrů v hodině.
Těžce zraněného muže našli zhruba dva kilometry za vlakem, který nouzově zastavil. Jestli je Bulhar v kómatu, mluvčí státního zastupitelství z důvodu ochrany osobních údajů neuvedl. Cestujícího přímo ve vlaku zadržela policie.
DB případ důrazně odsoudily. Podle železničních odborů hrozným způsobem ukazuje, že útoky na železniční personál dosáhly nové a životu ohrožující dimenze.