Na Znojemsku se srazily autobusy, čtyřicet lidí je zraněných

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo asi čtyřicet lidí, z toho devět má zranění středně těžká a těžká, řekla mluvčí záchranářů. Autobusy se zřejmě srazily čelně. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, je uzavřená. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice, upřesnila policejní mluvčí.
„Všechny záchranné složky jsou na místě, podle prvních informací se autobusy srazily čelně. Na místě je větší počet zraněných,“ uvedla policejní mluvčí Petra Hrůzová.
Mluvčí záchranářů Michaela Bothová doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost zatím prvního stupně, na místě je třináct posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník.
„Na místě jsme ošetřili třicet lehce zraněných, devět lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Povolali jsme i některé posádky z volna, aby nám na místě pomohly. Zraněné rozvážíme do nemocnic v Brně a ve Znojmě,“ uvedla Bothová.
Auta přijíždějící od Znojma musí uzavřený úsek objet přes Borotice, Božice a Mackovice, auta od Brna musí sjet ze silnice na Mackovice. Jak dlouho bude uzavírka trvat, zatím není jasné.