Část Pražského okruhu se večer uzavře kvůli demolici nadjezdů


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Od sobotních 19:00 do nedělních 11:00 bude zavřený Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích K Austisu a K Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod nimiž bude možné rozšířit okruh ze čtyř na šest jízdních pruhů. Stávající mosty by to neumožnily.

Objízdná trasa povede od mimoúrovňové křižovatky Zbraslav po Strakonické a Dobříšské, tunelem Mrázovka, Strahovským tunelem a ulicemi Patočkova, Bělohorská a Karlovarská zpět na Pražský okruh u mimoúrovňové křižovatky Řepy.

Sjezdy na mimoúrovňových křižovatkách Slivenec a Ořech, mezi kterými jsou bourané nadjezdy, budou otevřené pouze pro osobní automobily a to primárně pro obyvatele přilehlých obcí a městských částí, ostatní řidiči by měli využít objízdnou trasu.

Práce na nahrazení nadjezdů novými mosty začaly v polovině května a provádí je firma Skanska. Původně měly být mosty zbourány v polovině června, ale kvůli nečekaným zjištěním ohledně podloží byla demolice o měsíc odložena.

Projekt za téměř 207 milionů korun bez DPH původně počítal s tím, že bude nový nadjezd K Austisu zprovozněn do pěti měsíců od zahájení prací a nadjezd v ulici K Zadní Kopanině do sedmi měsíců.

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