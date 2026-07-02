Začala oprava Kbelské v Praze. Přináší omezení a objížďky

Začala rekonstrukce frekventované Kbelské ulice v Praze. Práce potrvají do 15. srpna a přinášejí omezení provozu ze dvou na jeden pruh v každém směru. Zúžení doplní další dopravní opatření, která mají zajistit co největší plynulost provozu. Ve čtvrtek ráno byl podle redaktorky České televize Natálie Loškové provoz na místě relativně plynulý, pomalu jedoucí kolony nicméně vznikaly na začátku a na konci úseku v Novopacké a Cínovecké ulici.
Více především nákladních automobilů bylo po 07:00 za nájezdem z Novopacké směrem na D8, vozy však nestály a plynule jely. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové dopravu směrem od Cínovecké brzy ráno také zkomplikovala nehoda, která však byla ihned odstraněna a kolem 08:00 už byl provoz plynulý v obou směrech.
TSK v noci na čtvrtek převedla dopravu do zmíněného režimu jednoho pruhu v každém směru, práce na silnici měly dle plánu začít po 06:00, kolem sedmé už na vozovce byli dělníci i stroje. Na frekventované komunikaci by měli pracovat 24 hodin denně, sedm dní v týdnu tak, aby bylo zúžení co nejkratší.
„Stavbaři pracují na vzdálenějším jízdním pásu. Frézy odstraňují povrch vozovky, který byl plný trhlin a výmolů. A byly na něm vyjeté koleje především od těžké automobilové dopravy. V druhé polovině července se dělníci přesunou na druhou polovinu,“ popsala Lošková z místa.
Přípravy na rekonstrukci zahájila pražská TSK už 22. června. Pracovníci rozmístili značky kvůli odparkování aut z vybraných ulic – především kvůli rozšíření prostoru pro MHD v Kolbenově ulici ve směru z centra, části Prosecké ulice ve směru do centra a obousměrně v ulicích K nádraží a Před tratí.
Od 23. do 26. června firma lepila vodorovné dopravní značení. Tuto středu pak začalo postupné zužování jízdních pruhů, zejména přímo v Kbelské ulici.
Princip virtuálního tunelu
TSK na základě modelů a ve spolupráci s projektanty připravila soubor dopravních opatření pro zmírnění komplikací. Hlavní je princip takzvaného virtuálního tunelu, kdy budou v Kbelské uzavřené všechny sjezdy. Ve směru na D8 bude možné sjet jen na dálnici a do Letňan, v opačném směru pouze na Novopackou.
Z jihu od Průmyslové budou řidiči vedeni směrem na východ po Novopacké, kde se na křižovatce u Satalic na novém kruhovém objezdu otočí a pojedou zpět na Kbelskou. Ve směru ze severu nebude možné na Průmyslovou vůbec najet a řidiči budou muset pokračovat po Novopacké na Pražský okruh.
Auta se nedostanou ani ze Satalic na Novopackou. Místní obyvatelé proto budou muset do města jezdit přes Vinoř. Tam bude umístěná takzvaná světelná závora, tedy semafor, kterým bude možné v případě špatné dopravní situace dálkově omezit počet aut vjíždějících do metropole po Mladoboleslavské.
Opatření jsou naplánovaná stejně po celou dobu stavby, projektanti jsou ale připraveni je v případě potřeby operativně upravit. TSK už v minulých měsících zahájila práce na úpravách silnic v okolí Kbelské kvůli MHD.
Rekonstrukce byla nezbytná
Kbelská ulice na severovýchodě Prahy nahrazuje chybějící část městského i Pražského okruhu. Podle zástupců města a TSK je komunikace kvůli velkému množství kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.
Práce se budou týkat skoro tří kilometrů silnice od Cínovecké po nájezd na Novopackou. Podle výsledku tendru mají vyjít na asi 580 milionů korun s DPH a pro TSK je uskuteční sdružení vedené společností Eurovia CS.