Oprava pražské Kbelské ulice uzavře sjezdy a nájezdy, vznikne virtuální tunel


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Při opravě Kbelské ulice v Praze budou uzavřeny všechny sjezdy a nájezdy v úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) uvedl, že vznikne takzvaný virtuální tunel, který má zajistit co nejplynulejší dopravu. Technická správa komunikací (TSK) před zahájením prací chystá rozsáhlou informační kampaň. Oprava začne 2. července a měla by trvat do 15. srpna.

Opravu zajistí sdružení vedené firmou Eurovia CS za zhruba 479 milionů korun bez DPH. Práce se budou týkat téměř tří kilometrů mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Provoz bude sveden ze dvou do jednoho jízdního pruhu v každém směru.

„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).

Ředitel úseku dopravního inženýrství TSK Michal Peterka uvedl, že ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké ulice. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset využít objízdnou trasu přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou ulicí budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.

„Na Cínovecké bude uzavřena rampa z Liberecké na Kbelskou a také zpětné rampy z Cínovecké a Veselské. Podle modelů by to mohlo fungovat v rámci možností nejlépe, jak to lze nastavit,“ řekl Peterka. Doplnil, že navržená opatření bude TSK nyní projednávat s úřady. „Věřím, že dospějeme ke konsenzu,“ dodal.

Informační kampaň

Opravě bude předcházet rozsáhlá informační kampaň. TSK k ní podle ředitele Filipa Hájka využije média, sociální sítě, radniční periodika pražských městských částí i obcí ve Středočeském kraji a také informační plochy magistrátu.

„Nechceme, aby se tranzitní doprava přelévala do města, aby řidiči hledali objízdné trasy a zahltili komunikace, které mají sloužit primárně obyvatelům hlavního města,“ uvedl Hájek.

Kbelská ulice supluje chybějící městský i Pražský okruh na severovýchodě metropole. Podle zástupců města a TSK je komunikace i kvůli vysokému podílu kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.

Další opravy a omezení

Další výrazné dopravní omezení čeká letos Prahu opět v Plzeňské ulici. Kvůli rekonstrukci ulice, plynovodu a vodovodu bude na zhruba tři a půl měsíce zcela uzavřena v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Prachnerova. Objížďka povede stejně jako loni Vrchlického ulicí, kde nyní mohou auta jezdit po tramvajových kolejích. Omezení dnes znovu kritizovali zástupci Prahy 5, kteří požadují zachování provozu alespoň v jednom jízdním pruhu.

TSK připravuje také rekonstrukci a rozšíření Radlické ulice. Letos se práce uskuteční od 16. března v úseku od křižovatky Mrázovka po ulici Ostrovského, v dalších částech budou pokračovat až do konce příštího roku. Přestože opravy v prvním pololetí přinesou částečné zúžení, TSK podle Hájka nepředpokládá výraznější dopravní komplikace.

Městská firma již zahájila rekonstrukci Šárecké ulice v Praze 6, kvůli níž je uzavřen úsek mezi ulicemi Na Pískách a Natanaelka. Omezení potrvá do konce června. Na přelomu podzimu a zimy se v Praze 6 začne také budovat vyhrazený pruh pro autobusy v Horoměřické ulici, přičemž průjezd má zůstat zachován alespoň pro MHD.

Omezení kvůli rekonstrukci platí také v Jaromírově ulici, kde je možné projet pouze v jednom směru po tramvajových kolejích. Toto opatření potrvá do konce srpna. Od začátku března do konce roku plánuje TSK rekonstrukci ulice Na Kocínce a částí komunikací Kadeřávkovská a Na Kotlářce. V květnu by pak měla začít oprava mostu na Ohradě, která potrvá do srpna. Most bude uzavřen, v plánu jsou i dvě víkendové výluky tramvajové trati pod ním.

Podrobnosti licence zde.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Hlavní město Praha

Začíná rekonstrukce Nové scény. Národní divadlo tak napravuje kompromis

Národní divadlo zahajuje generální rekonstrukci Nové scény. Za 1,8 miliardy bez DPH má především brutalistní budovu z počátku osmdesátých let lépe přizpůsobit divadelnímu provozu. Plášť ze čtyř tisíc skleněných „obrazovek“, kvůli nimž bývá stavba vyzdvihována i haněna, zůstane, projde ale renovací. Stejně jako architektonicky cenný interiér.
včeraAktualizovánovčera v 15:54

VideoNová pražská nemocnice má vzniknout v Letňanech či Vysočanech

Vládní zmocněnec pro výstavbu nové pražské nemocnice Pavel Scholz chce mít do roka hotový investiční záměr projektu. Stát nyní vybírá vhodné pozemky, mezi zvažovanými lokalitami jsou Letňany a Vysočany. Nové zařízení má v budoucnu převzít akutní péči od tří stávajících zdravotnických zařízení, v jejichž areálech by tak vznikly kapacity pro následnou a dlouhodobou péči.
23. 3. 2026

VideoHosté Nedělní debaty mluvili o demokracii a občanské společnosti

Na sobotní demonstraci Milionu chvilek proti určitým krokům vlády se dle organizátorů v Praze na Letné sešly statisíce lidí. Podle předsedy spolku Mikuláše Mináře je to signál pro vládu, ale i zpráva pro opozici. Občany vybídl, aby podporovali politické strany nebo do nich i vstoupili. „Každý si musí najít svůj způsob občanské iniciativy,“ míní Minář. Bývalý novinář a politik Vladimír Mlynář se proti rétorice Milionu chvilek vymezil. „Nemám pocit, že je unášen stát,“ podotkl Mlynář s tím, že ačkoli se mu řada vládních kroků nelíbí, „důvod jít demonstrovat neviděl“. Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek s Mlynářem souhlasí v tom, že podstata demokracie ohrožena není, demonstraci však vnímá jako kultivovaný dialog s vládou. „S oponentem se má hledat kompromis,“ myslí si Pánek. Nedělní debatu ČT moderoval Martin Řezníček.
22. 3. 2026

VideoNa demonstraci do Prahy dorazili lidé z celé republiky

Na sobotní demonstraci na pražské Letné dorazili lidé z celé republiky a napříč generacemi. Do metropole přijeli vyjádřit nesouhlas s vývojem posledních týdnů i obavy o budoucnost země, bezpečnost nebo postavení médií. Kvůli akci policie usměrňovala dopravu a dopravní podnik zavedl mimořádnou tramvajovou linku.
21. 3. 2026

Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

Na Letné v Praze se v sobotu odpoledne konalo shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Akce chtěla podle předsedy iniciativy Milion chvilek Mikuláše Mináře upozornit na nebezpečí eroze demokracie, oligarchizace společnosti a na kroky vlády Andreje Babiše (ANO), které k nim dle něj směřují. Organizátoři očekávali na akci statisícovou účast, ke shromážděným lidem promluvila kromě Mináře i řada dalších řečníků. Protest trval nakonec přibližně dvě a půl hodiny.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Benzin v Česku je nejdražší za skoro dva roky, nafta od listopadu 2022

Průměrná cena benzinu v tuzemsku vzrostla kvůli bojům na Blízkém východě na 40 korun za litr, což je nejvíce od května 2024. Nafta zdražila na průměrných 44,62 koruny za litr, naposledy byla obdobně drahá v listopadu 2022, plyne z údajů společnosti CCS. Ceny paliv setrvale rostou v reakci na izraelsko-americké údery v Íránu. Průměrná cena naturalu od té doby stoupla o 6,40 koruny a diesel, na jehož ceně se vývoj podepisuje výrazněji, zdražil o 11,50 koruny.
21. 3. 2026Aktualizováno21. 3. 2026

Otevřela se zmodernizovaná stranice metra B Českomoravská

Cestující pražské MHD mohou od pátečního dopoledne znovu využívat stanici linky metra B Českomoravská. Zástupci vedení města a pražského dopravního podniku (DPP) ji otevřeli po rekonstrukci, která trvala přes 14 měsíců. Město usilovalo o její zprovoznění před začátkem mistrovství světa v krasobruslení, které se koná v přilehlé O2 areně od 24. do 29. března.
20. 3. 2026
Načítání...