Oprava pražské Kbelské ulice uzavře sjezdy a nájezdy, vznikne virtuální tunel

Při opravě Kbelské ulice v Praze budou uzavřeny všechny sjezdy a nájezdy v úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) uvedl, že vznikne takzvaný virtuální tunel, který má zajistit co nejplynulejší dopravu. Technická správa komunikací (TSK) před zahájením prací chystá rozsáhlou informační kampaň. Oprava začne 2. července a měla by trvat do 15. srpna.
Opravu zajistí sdružení vedené firmou Eurovia CS za zhruba 479 milionů korun bez DPH. Práce se budou týkat téměř tří kilometrů mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Provoz bude sveden ze dvou do jednoho jízdního pruhu v každém směru.
„Doprava bude vedena v tunelových koridorech. Nejde o tunelové stavby v pravém slova smyslu, ale o svedení dopravního proudu na obou koncích rekonstruovaného úseku do virtuálního tunelu tak, aby řidiči nesjížděli ani nenajížděli na průběžné části trasy. Od toho si slibujeme, že to pomůže zajistit plynulý průjezd,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Ředitel úseku dopravního inženýrství TSK Michal Peterka uvedl, že ve směru z centra bude možné na Kbelskou najet pouze z Novopacké ulice. Auta přijíždějící z Průmyslové budou muset využít objízdnou trasu přes Novopackou. Na mimoúrovňových křižovatkách s Mladoboleslavskou a Proseckou ulicí budou sjezdy i nájezdy na Kbelskou uzavřeny.
„Na Cínovecké bude uzavřena rampa z Liberecké na Kbelskou a také zpětné rampy z Cínovecké a Veselské. Podle modelů by to mohlo fungovat v rámci možností nejlépe, jak to lze nastavit,“ řekl Peterka. Doplnil, že navržená opatření bude TSK nyní projednávat s úřady. „Věřím, že dospějeme ke konsenzu,“ dodal.
Informační kampaň
Opravě bude předcházet rozsáhlá informační kampaň. TSK k ní podle ředitele Filipa Hájka využije média, sociální sítě, radniční periodika pražských městských částí i obcí ve Středočeském kraji a také informační plochy magistrátu.
„Nechceme, aby se tranzitní doprava přelévala do města, aby řidiči hledali objízdné trasy a zahltili komunikace, které mají sloužit primárně obyvatelům hlavního města,“ uvedl Hájek.
Kbelská ulice supluje chybějící městský i Pražský okruh na severovýchodě metropole. Podle zástupců města a TSK je komunikace i kvůli vysokému podílu kamionové dopravy ve velmi špatném stavu a rekonstrukce je nezbytná.
Další opravy a omezení
Další výrazné dopravní omezení čeká letos Prahu opět v Plzeňské ulici. Kvůli rekonstrukci ulice, plynovodu a vodovodu bude na zhruba tři a půl měsíce zcela uzavřena v úseku mezi ulicemi Na Čečeličce a Prachnerova. Objížďka povede stejně jako loni Vrchlického ulicí, kde nyní mohou auta jezdit po tramvajových kolejích. Omezení dnes znovu kritizovali zástupci Prahy 5, kteří požadují zachování provozu alespoň v jednom jízdním pruhu.
TSK připravuje také rekonstrukci a rozšíření Radlické ulice. Letos se práce uskuteční od 16. března v úseku od křižovatky Mrázovka po ulici Ostrovského, v dalších částech budou pokračovat až do konce příštího roku. Přestože opravy v prvním pololetí přinesou částečné zúžení, TSK podle Hájka nepředpokládá výraznější dopravní komplikace.
Městská firma již zahájila rekonstrukci Šárecké ulice v Praze 6, kvůli níž je uzavřen úsek mezi ulicemi Na Pískách a Natanaelka. Omezení potrvá do konce června. Na přelomu podzimu a zimy se v Praze 6 začne také budovat vyhrazený pruh pro autobusy v Horoměřické ulici, přičemž průjezd má zůstat zachován alespoň pro MHD.
Omezení kvůli rekonstrukci platí také v Jaromírově ulici, kde je možné projet pouze v jednom směru po tramvajových kolejích. Toto opatření potrvá do konce srpna. Od začátku března do konce roku plánuje TSK rekonstrukci ulice Na Kocínce a částí komunikací Kadeřávkovská a Na Kotlářce. V květnu by pak měla začít oprava mostu na Ohradě, která potrvá do srpna. Most bude uzavřen, v plánu jsou i dvě víkendové výluky tramvajové trati pod ním.