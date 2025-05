Dopravu na frekventované Plzeňské ulici v Praze omezí rekonstrukce

Podmínkou zahájení prací v Plzeňské ulici bylo podle náměstka ředitele Technické správy komunikací hlavního města Praha (TSK) Josefa Richtra dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu. To se povedlo o rok dřív. „Je to společná koordinovaná akce. Hledali jsme dlouho společný termín, abychom mohli Plzeňskou rekonstruovat. Intenzivně jsme jednali, abychom minimalizovali dopady a vybrali jsme prázdninové termíny, aby doprava byla opravdu minimální,“ vysvětlil.

Od 30. června do 15. července bude uzavřena ulice Kartouzská mezi Radlickou a Plzeňskou. Největší uzavírka pak nastane od 16. července do konce prázdnin, kdy bude část Plzeňské úplně neprůjezdná pro automobilovou a autobusovou dopravu.

Jako objízdná trasa poslouží ulice Mozartova, Vrchlického a Erbenova. „Budeme se snažit minimalizovat tranzitní dopravu přes tuto problematickou část Smíchova,“ dodal náměstek ředitele TSK.

Autobusy místo tramvají

Práce omezí i provoz MHD. Nejprve o víkendu 28. a 29. června nepojedou Plzeňskou obousměrně tramvaje mezi zastávkami Anděl a Sídliště Řepy, zavedeny budou náhradní autobusy.

Od 30. června do 11. července nepojedou tramvaje v krátkém úseku u Anděla, tramvajové linky do Košíř a Řep pojedou objížďkou přes ulice Nádražní a Za Ženskými domovy a bude přerušena tramvajová doprava do Radlic, kterou nahradí autobusy. Poté bude do konce letošních prací provoz tramvají bez omezení. Po celou dobu také dopravní podnik zkrátí linky autobusů 123, 191 a 167 a posílí tramvajovou dopravu v Plzeňské další linkou.