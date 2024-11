Po opravách se řidičům otevřel celý Barrandovský most

Barrandovský most

Barrandovský most tvoří dva mosty, je z roku 1983 a denně ho přejede na sto čtyřicet tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze i celém Česku. Opravoval se vůbec poprvé.

Opravený most v neděli po poledni otevřeli zástupci hlavního města a jeho firmy Technická správa komunikací, která se o pražské mosty stará.

Jižní most, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, město nechalo opravit v minulých letech. Letošní práce na severní části začaly v březnu a původně měly být hotové na konci letních prázdnin. Nakonec se protáhly do podzimu.