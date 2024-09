Oprava Barrandovského mostu se výrazně prodraží

Barrandovský most tvoří dva mosty. Jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je už opraven. Letošní opravy začaly v březnu a potrvají do podzimu. Most je z roku 1983 a denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.

Při započtení nulté fáze oprav, kdy byly opraveny mimo jiné pilíře, páté fáze, v níž TSK sanuje povrchy, a zaplacení správce stavby se pak náklady vyšplhají na téměř 1,31 miliardy korun.