Opravu Barrandovského mostu zdržuje špatný technický stav

Stavařům v letošním roce přeje počasí, a tak jsou několik dní napřed. Závěrečné etapy oprav na druhou stranu ale provází výrazně více problémů a taky horší technický stav, než předpokládali. „Určitě bude potřeba v rámci těchto rekonstrukcí výrazně posílit diagnostické práce, výrazně víc vrtat do nosné konstrukce a zjišťovat si víc o mostě,“ prohlásil místopředseda představenstva pražské technické správy komunikací Josef Richtr. Původně měl být most plně opraven do konce prázdnin.

Co se týče dopravy, vychází podle města dopravní modely, které se očekávaly. Řidiči tak stále musí počítat se zdržením kolem třiceti minut.