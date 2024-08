Oprava Barrandovského mostu je v poslední fázi

Začala poslední fáze rozsáhlé rekonstrukce Barrandovského mostu v Praze. Skončit měla původně příští rok, magistrát se ale rozhodl poslední etapy spojit. Dělníci se přesouvají ze severní na jižní část severního mostu, po kterém se jezdí ve směru z Braníku na Smíchov. Původně měly opravy skončit do konce letních prázdnin, stav severní části mostu byl však horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpožděním. Práce v pondělí zkomplikovalo i deštivé počasí.

Dopravní režim v poslední etapě rekonstrukce bude velmi podobný režimu ve třetí etapě. V každém směru budou místo původních čtyř pruhů k dispozici pouze tři, z nichž jeden od Jižní spojky na Smíchov bude převeden do protisměru na již opravenou jižní polovinu mostu. Na jižní části severního mostu by se mělo začít frézováním, upřesnila z místa redaktorka ČT Kristýna Kolovrátková.

Už o víkendu kvůli postupu prací změnili pracovníci Technické správy komunikací (TSK) ve spolupráci s firmou Porr, která opravu zajišťuje, dopravní značení. Barrandovský most tvoří dva mosty – ten jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, je již opraven.

Největším omezením zůstává uzavřená rampa ze Strakonické, řidiči musejí nadále využívat při vjezdu do centra vratné rampy u Lihovaru, případně najet na Pražský okruh. I tam ale musejí počítat s komplikacemi, protože Ředitelství silnic a dálnic opravuje část komunikace u Slivence.

TSK v polovině května oznámila, že nestihne původně avizovaný termín dokončení oprav, protože se ukázalo, že stav mostu je horší, než se čekalo. Podle manažera stavby z firmy Porr Martina Řediny je to trochu paradoxní, protože severní most je o pět let mladší než jižní a přitom je v horším stavu. Důvodem je podle něj pravděpodobně horší kvalita použitého betonu, řekl v červenci při prohlídce stavby.

Ředina tehdy potvrdil, že firma počítá v ideálním případě s dokončením celé rekonstrukce do konce listopadu. Od 1. prosince má být podle smlouvy zimní přestávka, ale podle manažera lze po oboustranné dohodě a v případě dobrých klimatických podmínek práce prodloužit ještě zhruba o čtrnáct dní.