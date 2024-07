Oprava Barrandovského mostu má být hotová do konce listopadu

Poslední část opravy Barrandovského mostu začne na konci srpna a v ideálním případě by měla skončit do konce listopadu, uvedli při prohlídce stavby zástupci magistrátu, Technické správy komunikací a stavební firmy. Původně měly být opravy hotové do konce letních prázdnin. Stav severní části soumostí byl ale horší, než se předpokládalo, což vedlo ke zpoždění.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru a jehož severnější část nyní dělníci rekonstruují.

Pokud vše půjde dobře, na konci srpna se podle místopředsedy představenstva Technické správy komunikací (TSK) Josefa Richtra otevře řidičům a práce se přesunou na jižnější část, která bude zároveň poslední etapou celé rekonstrukce. „Na dokončenou severní polovinu se přehodí provoz a okamžitě začneme frézovat jižní polovinu,“ řekl manažer stavby z firmy Porr Martin Ředina.

Horší kvalita betonu

TSK v polovině května oznámila, že nestihne původně avizovaný termín dokončení opravy, protože se ukázalo, že stav mostu je horší, než se čekalo. Podle Řediny je to trochu paradoxní, protože severní most je o pět let mladší než jižní a přitom je ještě v horším stavu. Důvodem je podle něj pravděpodobně horší kvalita použitého betonu.

Ředina potvrdil, že firma počítá v ideálním případě s dokončením celé rekonstrukce do konce listopadu. Od 1. prosince má být podle smlouvy zimní přestávka, ale podle manažera lze po oboustranné dohodě a v případě dobrých klimatických podmínek práce prodloužit ještě zhruba o čtrnáct dnů.