Silničáři nedokončí opravu Barrandovského mostu v původním termínu

„Každá rekonstrukce je vždy velké dobrodružství, což ví každý, kdo někdy něco opravoval, a bohužel se to ukazuje i tady. V podstatě jde o to, že most má kromě svého jádra i takové konzole, které vybíhají do stran, bohužel se zjistilo, že tyto konzole nejsou tak únosné, jak by měly být,“ nastínil Hřib.

Problém silničáři objevili při zahájení betonáže speciálním vysokopevnostním betonem, když se po jeho položení začala původní betonová konstrukce ohýbat, a rozlamovala tak tu novou. Podle Vráblíka nelze takovou vadu zjistit do té doby, než dělníci odstraní kompletně vozovku a další části mostu. Zda se objeví stejný problém také na jižním okraji severního mostu, zatím proto není jasné, podle Vráblíka to ale je možné předpokládat.

Na mostě nyní pracují horolezci, kteří na něj přidělávají konstrukci, která bude konzole podpírat. Teprve poté budou moci dělníci na původní vrstvu nalít nový speciální beton. Posílena bude rovněž celková výztuž mostu.

Odhalené neduhy

Silničáři před zahájením prací zjistili, že oproti očekávání jsou v horším stavu předpínací lana, která most drží. Ta nahradí a doplní nová. Na jižním mostě TSK zjistila, že jsou takzvaně prolezlé kabelové kanálky a lana. Při doplňkovém průzkumu se potvrdilo, že i severní most trpí těmito neduhy, to znamená zatékání, reznutí a oslabování průřezu kabelů.

Nynější dopravní opatření se nemění. To znamená, že řidiči po mostě jezdí v obou směrech třemi namísto čtyř jízdních pásů. Zavřena je kvůli plynulosti nájezdová rampa ze Strakonické a řidiči v tomto směru musí využít obratovou rampu na Lihovaru.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a který je již opraven, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 stavbaři dosud kompletně neopravili. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.