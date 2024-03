S omezeními na Barrandovském mostě se řidiči zatím nesrovnali

UDÁLOSTI: Přes Barrandovský most denně přejede přes 140 tisíc vozidel (zdroj: ČT24)

Dvacet minut navíc musí v průměru přičíst k obvyklé jízdní době řidiči, kteří projíždějí přes rozkopaný Barrandovský most v Praze. Most je nejvytíženějším dopravním bodem v Česku, pracuje se na něm třetím rokem, ale letos si ani po týdnu doprava ještě „nesedla“. Kolony z mostu ovlivňují provoz i v širokém okolí, například ve Strakonické ulici, kde si řidiči ve špičce rovněž postojí i desítky minut navíc.

Řidiči mají v letošní etapě rekonstrukce Barrandovského mostu problém zvyknout si na platná dopravní opatření. Podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové vznikají kolony i proto, že se řidiči přeřazují z uzavřeného pruhu do sousedního příliš brzy. „Kolonu středního pruhu zbytečně zdržují místo toho, aby se řadili přímo na konci uzavření,“ podotkla.

Výsledkem je, že průměrné zpoždění při cestě přes Barrandovský most činí letos od začátku omezení dvacet minut a podobné je to i ve Strakonické, kde je uzavřena nájezdová rampa na most. K situaci ještě přispívají další komplikace v okolí, například nehody.

Zda je letos situace na Barrandovském mostě horší, než bývala v minulých stavebních sezonách, ale město ještě nechce říct. Podle Hřiba bude možné vyhodnotit data o provozu až zhruba za dva týdny. „Zatím jsou to spíše odhady. Vidíme, že došlo k nějakému úbytku dopravy, ale je to spíše mírný úbytek,“ poznamenal.