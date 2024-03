Na Barrandovském mostě začaly další opravy. Provoz je dopoledne plynulý

Na Barrandovském mostě v Praze jsou nová omezení. Začala tam poslední fáze kompletní opravy. Silničáři až do konce letních prázdnin uzavřeli rampu ze Strakonické ulice, provoz na mostě zároveň zúžili do tří ze čtyř jízdních pruhů. Provoz je naprosto plynulý, hlásila z místa dopoledne redaktorka ČT. Technická správa komunikací (TSK) původně plánovala práce rozložit do letošního a příštího roku, nakonec obě fáze sloučila.

„V tuhle chvíli je provoz naprosto plynulý a uvolnily se také všechny příjezdové cesty k Barrandovskému mostu. Silničáři začali pracovat už v brzkých hodinách, kdy na místo vyjely frézy a začaly odstraňovat vozovku. Pracují ve dvou pravých pruzích ve směru na Smíchov, projíždět kolem se dá tedy ve dvou levých pruzích a také v jednom pruhu v protisměru,“ sdělila z místa v 10:30 redaktorka ČT Natálie Lošková.

Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) dříve řekl, že nejhorší je situace v první dny a že očekává, že se postupně dostane do normálního stavu a řidiči si zvyknou. Spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou (ODS) vyzvali řidiče k ohleduplnosti a pokud nemusí, aby přes most nejezdili.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Část soumostí ve směru ze Smíchova do Braníku opravili silničáři loni a předloni a spodní část v roce 2021.

„Začali jsme vlastně již o víkendu, kdy jsme odstranili svodidla, a pokud to šlo, tak i zábradlí. V současné době se frézuje, to znamená vozovkové souvrství tak, abychom se co nejrychleji dostali na beton, který budeme potřebovat dále vyztužovat a zpevňovat,“ řekl náměstek ředitele TSK Josef Richter.