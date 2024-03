Od sobotního odpoledne až do konce léta řidiči nenajedou na Barrandovský most ze Strakonické

Řidiči od sobotního odpoledne už nenajedou na pražský Barrandovský most ze Strakonické ulice. Důvodem je uzavření rampy kvůli pondělnímu zahájení letošních oprav mostu. Silničáři budou připravovat také další značení dopravních omezení nutných pro rekonstrukci. Příprava značení potrvá do pondělního rána.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.