Oprava Barrandovského mostu skončí v neděli

Více než dva roky trvající rekonstrukce pražského Barrandovského mostu skončí v neděli. Dokončení prací budou o víkendu předcházet zatěžovací zkoušky, při kterých budou nákladní vozy testovat kvalitu práce odvedené na letos opravované části mostu. Z pátku na sobotu a ze soboty v noci to bude znamenat výluku severního mostu, a to vždy od 20:00 do 04:35. Most ale zůstane i v době zkoušky průjezdný.