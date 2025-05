Lyžování v Bedřichově ohrožují spekulace developerů

Bedřichov v Jizerských horách hledá řešení, jak zachránit místní skiareál. Dosavadní provozovatel se rozhodl sjezdovky opustit a pozemky prodat. Podle místních podnikatelů, kteří jsou na lyžařích závislí, by areál mohla provozovat obec. Ta na to ale nemá peníze, a tak do hry vstoupili soukromí investoři. Firma Nisseko koupila pozemky na dojezdu sjezdovky Malinovka, které jsou strategické pro fungování celého skiareálu. S obcí je chce směnit za lukrativní a prakticky jediné zastavitelné parcely, které Bedřichovu zbývají a z jejichž prodeje by mohla obec zaplatit potřebné investice. O případu informovali Reportéři ČT.