Sníh ztěžuje dopravu ve středních Čechách, autobusy nabírají zpoždění

Dopravu ve středních Čechách komplikuje sněžení, autobusy mohou mít zpoždění. Do některých úseků dočasně nepojedou, některé zastávky jsou zrušené, uvedla Pražská integrovaná doprava. Policie v celém kraji zatím nezaznamenala výrazný růst počtu nehod.
„Autobusy mohou nabírat zpoždění, některé úseky nebo zastávky nemusí být vlivem nesjízdných silnic obslouženy,“ uvedla Pražská integrovaná doprava (PID). Cestujícím doporučuje sledovat aktuální polohu autobusu na webu.
Kvůli nepříznivému počasí zatím platí omezení zhruba pro deset linek, například linka 791 nejede v úseku Divišov, Šternov – Český Šternberk, Čejkovice, linka 474 v úseku Kokořín – Dobřeň – Dobřeň, Střezivojice, uvedla PID.
Policie v celém kraji eviduje od středečního rána na silnicích zatím jen několik kolizí, které se většinou obešly bez vážnějších zranění, řekla v brzkém odpoledni krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Krajští cestáři mají aktuálně v terénu téměř všechny sypače. „Zatím velké problémy nejsou, spíš uvázlá nákladní vozidla, poslední třeba u Soutic na Benešovsku na silnici 126, poslali jsme tam sypač,“ uvedl dispečer krajské správy.