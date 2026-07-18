USA oznámily další vlnu úderů na Írán, tamní média hlásí výbuchy

Americké oblastní velitelství na Blízkém východě (CENTCOM) oznámilo další vlnu úderů na Írán. Již sedmou noc v řadě zasahuje americká armáda cíle v zemi. Íránská média tvrdí, že zaznamenala výbuchy v jihoíránském přístavním městě Sirík a ve městě Jazd v centrální části země, útoky směřovaly i na město Ahváz na jihozápadě země, píše agentura Reuters.
„CENTCOM dnes (v pátek, pozn. red.) v 15:00 amerického východního času (21:00 SELČ) zahájil sérii úderů proti Íránu, a to již sedmou noc v řadě. Cílem těchto úderů je na pokyn vrchního velitele dále oslabovat íránské kapacity,“ uvedlo americké velitelství v prohlášení.
Írán podle vojenského poradce íránského vůdce Mohsena Rezáího přejde do fáze totální ofenzívy, pokud budou americké údery pokračovat déle než následující dva až tři dny. „Írán se již nespokojí s odvetnými údery a žádná hranice nebude v bezpečí,“ uvedl podle agentury AFP v íránské státní televizi.
Americký prezident Donald Trump tento týden v televizním vystoupení prohlásil, že Spojené státy začnou příští týden v Íránu útočit na mosty a elektrárny, pokud Teherán do té doby neuzavře s Washingtonem dohodu.
Boje, které rozpoutaly USA a Izrael na konci února společnými údery na Írán, pokračují s různou intenzitou pátým měsícem, ačkoli v dubnu bylo nejdříve vyhlášeno příměří a v červnu podepsaly USA a Írán memorandum o porozumění.
Nejnovější eskalace trvá od 7. července a od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu vůči íránským přístavům. Americká armáda dnes uvedla, že během prvních tří dnů blokády přesměrovala čtyři komerční plavidla, jedno vyřadila z provozu a na další vstoupila, aby „zajistila plné dodržování předpisů“, píše Reuters.
Íránské ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že americké údery na Írán od 22. června zabily 38 lidí a zranily na 400 osob. Údaje nelze bezprostředně nezávisle ověřit.