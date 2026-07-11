Írán chce podle Trumpa pokračovat v jednání. Teherán to odmítá

Írán chce pokračovat v jednáních a USA na to přistoupily, prohlásil v pátek americký prezident Donald Trump. Zároveň ale zdůraznil, že příměří s Teheránem skončilo, napsal na své sociální síti Truth Social. Teherán ovšem podle agentury Reuters popřel, že by Spojené státy žádal o jednání.
„Íránská islámská republika nás požádala o pokračování ‚rozhovorů‚. Souhlasili jsme s tím, avšak Spojené státy jim jednoznačně sdělily, že příměří skončilo!“ uvedl Trump.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí podle íránské státní televize uvedl, že Teherán o jednání s USA nepožádal. Přijal nicméně katarskou delegaci, která přicestovala do Íránu, aby se tam zúčastnila pokračujících mírových jednání v koordinaci se Spojenými státy.
Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghalíbáf, který je zároveň hlavním íránským vyjednavačem, dnes uvedl, že Teherán je připraven na „všestrannou obranu“, pokud Washington poruší v červnu podepsané memorandum o porozumění. Dodal, že válka neskončí kapitulací Íránu.
Další americké údery na íránské cíle
Spojené státy tento týden obnovily vzdušné útoky na cíle v Íránu. Podle Teheránu byly zasaženy mosty a železniční spojení mezi Teheránem a Mašhadem, kde byl ve čtvrtek pohřben bývalý íránský vůdce Alí Chameneí, zabitý v únoru za první vlny úderů. Desítky lodí navzdory skončenému příměří proplouvají Hormuzským průlivem.
Írán uvedl, že je připraven reagovat na jakýkoli nový útok na svou infrastrukturu, a to i úderem na Izrael.
Nejmenovaný americký představitel agentuře Reuters sdělil, že Teherán informoval Washington, že nedávné útoky na lodní dopravu v Hormuzském průlivu byly způsobeny „odchýlenou částí jejich systému“. Podle něj se v Íránu zřejmě odehrává mocenský boj mezi zastánci tvrdé linie a pragmatiky.
Izrael a Spojené státy zahájily údery proti Íránu 28. února. V dubnu Spojené státy a Írán oznámily klid zbraní, v červnu pak obě země podepsaly memorandum o porozumění, které mělo otevřít cestu k jednání o konečné mírové dohodě. Od dubnového příměří se však několikrát stalo, že Spojené státy provedly údery na Írán, na což Teherán odpověděl odvetou. Obě strany se navzájem obviňují z porušování dohod.