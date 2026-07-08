Americká armáda oznámila, že zahájila další útoky proti Íránu


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká armáda ve středu pozdě večer SELČ oznámila, že zahájila další útoky proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM upřesnilo, že cílem úderů je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuzském průlivu. Prezident Spojených států amerických Donald Trump ve středu řekl, že příměří s Íránem je u konce a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času.

Íránská média uvedla, že se výbuchy ozvaly například v přístavním městě Bandar Abbás. Podle íránské polooficiální tiskové agentury Mehr zde protivzdušná obrana zasahovala proti nepřátelským cílům.

Připravujeme podrobnosti.

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