Írán si nárokuje kontrolu Hormuzského průlivu jen pro sebe


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán si kontrolu Hormuzského průlivu nárokuje jen pro sebe, uvedl ministr zahraničí Abbás Arakčí a varoval před jakýmkoli vnějším vměšováním do této záležitosti. Otevření námořní cesty je klíčovou součástí předběžné rámcové dohody mezi USA a Íránem, podepsané 17. června. Po obnovených vzájemných útocích však Teherán opět trvá na výhradní kontrole úžiny, která je klíčovou pro globální obchod, zejména s ropou a plynem.

„Hormuzský průliv bude plně vrácen pod íránskou kontrolu během příštích třiceti dnů,“ uvedl podle DPA Arakčí na tiskové konferenci v iráckém Bagdádu, kde je na návštěvě. Odpovědnost za úžinu dle něj nese výhradně Írán. „Jakékoli zasahování nebo pokusy o vytvoření paralelních struktur by situaci dále zkomplikovaly, vytvořily by další napětí a zpozdily by znovuotevření této strategicky důležité vodní cesty,“ dodal ministr.

Teherán po zahájení útoků USA a Izraele na své území na konci února fakticky zastavil lodní dopravu přes Hormuzský průliv hrozbami a útoky a využil to jako páku v úsilí o řešení konfliktu.

Dohoda mluví o bezpoplatkovém průjezdu lodí

V nedávno dojednané předběžné rámcové dohodě mezi USA a Íránem je stanoveno, že Teherán nesmí během vymezených 60denních následných jednání o trvalém řešení účtovat poplatky za průjezd lodí. Írán má s Ománem vyjednat další postup v souladu s mezinárodním právem, a to za účasti sousedních států. Odborníci na mezinárodní právo považují vybírání mýtného za problematické.

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Írán a Omán tento týden uvedly, že coby pobřežní státy ležící u Hormuzského průlivu se cítí být vázány zajistit bezpečnou plavbu touto úžinou, a to v souladu s mezinárodním právem, ale i se svým právem na svrchovanost nad teritoriálními vodami v průlivu.

Irák nepodporuje rozšiřování války

Irácký ministr zahraničí Fuád Husajn v neděli na setkání s íránským protějškem prohlásil, že je důležité znovu otevřít Hormuzský průliv a zrušit americkou námořní blokádu Íránu. Irák nepodporuje rozšiřování války na státy v Perském zálivu a nepodporuje ani útoky na Írán, ujistil Husajn svého íránského kolegu.

Teherán lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu ochromil v reakci na americko-izraelské údery na Írán, které začaly 28. února. Plavbu posléze začal umožňovat jen některým plavidlům, která od něj získala povolení. V květnu Teherán potvrdil, že vybírá poplatky za „navigační služby“, které proplouvajícím plavidlům poskytuje. Před válkou přitom plavbu průlivem nijak neomezoval.

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