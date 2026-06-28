Írán hlásí výbuchy na jihu země. USA oznámily nové údery

Íránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Íránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Americký server Axios s odkazem na vlastní zdroj uvedl, že Spojené státy provedly údery na Írán. Nové údery na Írán krátce před půlnocí SELČ oznámilo americké velitelství vojenských sil CENTCOM.
Podle amerického velitelství údery z dnešního večera reagují na předchozí útok Íránu na obchodní loď v Hormuzském průlivu, který se stal podle americké armády v sobotu. „Americká vojenská letadla zasáhla íránskou vojenskou sledovací infrastrukturu, komunikační systémy, objekty protivzdušné obrany, sklady dronů a kapacity pro pokládání minut,“ uvedlo velitelství.
Spojené státy podnikly na Írán údery již v noci na sobotu, jednalo se o reakci na útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu, která byla zasažena ve čtvrtek. Íránské revoluční gardy po amerických úderech uvedly, že provedly útoky na americké základny v regionu.
Válku, kterou USA a Izrael proti Íránu zahájily v únoru, zastavilo příměří. V polovině června Washington s Teheránem podepsaly takzvané memorandum o porozumění, kterým si stanovily 60 dní na dojednání konečné mírové dohody. Dokument také počítá s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.