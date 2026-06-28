Írán hlásí výbuchy na jihu země. USA oznámily nové údery


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK

Íránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Íránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Americký server Axios s odkazem na vlastní zdroj uvedl, že Spojené státy provedly údery na Írán. Nové údery na Írán krátce před půlnocí SELČ oznámilo americké velitelství vojenských sil CENTCOM.

Podle amerického velitelství údery z dnešního večera reagují na předchozí útok Íránu na obchodní loď v Hormuzském průlivu, který se stal podle americké armády v sobotu. „Americká vojenská letadla zasáhla íránskou vojenskou sledovací infrastrukturu, komunikační systémy, objekty protivzdušné obrany, sklady dronů a kapacity pro pokládání minut,“ uvedlo velitelství.

USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu
Hormuzský průliv

Spojené státy podnikly na Írán údery již v noci na sobotu, jednalo se o reakci na útok na nákladní loď v Hormuzském průlivu, která byla zasažena ve čtvrtek. Íránské revoluční gardy po amerických úderech uvedly, že provedly útoky na americké základny v regionu.

Válku, kterou USA a Izrael proti Íránu zahájily v únoru, zastavilo příměří. V polovině června Washington s Teheránem podepsaly takzvané memorandum o porozumění, kterým si stanovily 60 dní na dojednání konečné mírové dohody. Dokument také počítá s obnovením volné plavby v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy a plynu ze zemí Perského zálivu.

Jednání USA a Íránu na technické úrovni skončilo, uvedla íránská agentura
Americký viceprezident JD Vance na jednání mezi USA a Íránem ve Švýcarsku (21. června 2026)

Výběr redakce

Ve Venezuele přistáli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

Ve Venezuele přistáli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

včeraAktualizovánopřed 11 mminutami
Vučić oznámil, že za několik týdnů rezignuje a v Srbsku budou předčasné volby

Vučić oznámil, že za několik týdnů rezignuje a v Srbsku budou předčasné volby

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko má nový absolutní teplotní rekord. Podívejte se na mapu

Česko má nový absolutní teplotní rekord. Podívejte se na mapu

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Publikum festivalu ve Strážnici vypískalo po Klempířovi i Macinku

Publikum festivalu ve Strážnici vypískalo po Klempířovi i Macinku

před 3 hhodinami
Češi mají na summitu NATO ujišťovat, že dají na obranu dvě procenta HDP už letos

Češi mají na summitu NATO ujišťovat, že dají na obranu dvě procenta HDP už letos

před 3 hhodinami
Vedra drtí Evropu, v Německu se teploty pohybovaly kolem čtyřicítky

Vedra drtí Evropu, v Německu se teploty pohybovaly kolem čtyřicítky

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl 1400, zraněných jsou tisíce

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl 1400, zraněných jsou tisíce

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Austrálie chce zpřísnit zákaz sociálních sítí pro mladé. Mnozí opatření umí obejít

Austrálie chce zpřísnit zákaz sociálních sítí pro mladé. Mnozí opatření umí obejít

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Ve Venezuele přistáli čeští záchranáři. V troskách přežívají lidé, odhadují

Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci, uvedli před odletem z pražského letiště do místa katastrofy. Česko vyslalo do Venezuely sedm desítek záchranářů a osm cvičených psů z týmu USAR specializovaného na vyprošťování lidí ze sutin. Záchranáři odcestovali z Prahy krátce po sobotním poledni, přistáli krátce po půlnoci. Celkově již do jihoamerické země dorazilo přes 1600 záchranářů ze zahraničí.
včeraAktualizovánopřed 11 mminutami

Írán hlásí výbuchy na jihu země. USA oznámily nové údery

Íránská státní média tvrdí, že na jihu země byly zaznamenány výbuchy. V sobotu pozdě večer to napsala agentura Reuters. Podle Íránu zasáhlo několik střel telekomunikační věž. Americký server Axios s odkazem na vlastní zdroj uvedl, že Spojené státy provedly údery na Írán. Nové údery na Írán krátce před půlnocí SELČ oznámilo americké velitelství vojenských sil CENTCOM.
před 20 mminutami

Vučić oznámil, že za několik týdnů rezignuje a v Srbsku budou předčasné volby

Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu na provládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby, píše agentura Reuters. Vučić však neupřesnil, kdy rezignaci podá ani kdy rozpustí parlament, což je předpokladem k vypsání předčasných voleb.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Vedra drtí Evropu, v Německu se teploty pohybovaly kolem čtyřicítky

Teplé počasí v Evropě o víkendu graduje. V Německu padl v sobotu jen den starý teplotní rekord, podobně jako v Dánsku. Nová červnová maxima zaznamenali na Slovensku. Agentura AFP už dříve během dne propočetla, že nejméně 193 milionů obyvatel Evropy v sobotu zažije teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Vlna veder se postupně přesouvá ze západní Evropy na její severovýchod.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Počet obětí zemětřesení ve Venezuele přesáhl 1400, zraněných jsou tisíce

Počet obětí středečního zemětřesení ve Venezuele vzrostl na nejméně 1430, zraněných je podle aktualizovaných údajů zatím 3238. O střechu nad hlavou přišlo 3142 lidí. Ve státní televizi VTV to v sobotu večer SELČ sdělil předseda tamního parlamentu Jorge Rodríguez, píše agentura Reuters. Předchozí bilance, kterou Rodríguez oznámil v pátek, uváděla 920 mrtvých.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Austrálie chce zpřísnit zákaz sociálních sítí pro mladé. Mnozí opatření umí obejít

Austrálie chce zpřísnit zákaz sociálních sítí pro mladé. Podle studií totiž drtivá většina dětí ve věku od dvanácti do patnácti stále tyto platformy i přes zákaz používá. Tamní vláda proto připravuje soubor právních opatření proti poskytovatelům služeb. Austrálie byla první ze zemí, které k zákazu přistoupily. Další státy včetně některých evropských ji následovaly. Zákaz do třinácti let už začalo zvažovat Německo.
před 6 hhodinami

USA oznámily nové údery na Írán, ten reagoval útoky na cíle v regionu

Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu, uvedlo oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy oznámily, že v reakci na americký útok napadly vojenské základny Spojených států v regionu. V noci na sobotu o tom informovala agentura AFP.
26. 6. 2026Aktualizovánopřed 10 hhodinami

Ukrajina zasáhla ruskou zbrojovku ve Volgogradu

Ukrajina zasáhla v ruském Volgogradu střelami Flamingo závod Titan-Barrikady, který vyrábí mimo jiné odpalovací zařízení pro raketové systémy. Uvádějí to zprávy na sociálních sítích a informoval o tom i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útok na blíže nejmenovanou továrnu potvrdily rovněž úřady Volgogradské oblasti, které tvrdí, že nálet zranil deset lidí. Ukrajinská zpravodajská služba SBU později sdělila, že opět zasáhla ropnou stanici, která dodává palivo Moskvě. Ukrajina za sobotu uvádí po ruských útocích nejméně jednu oběť a přes dvacet zraněných.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...