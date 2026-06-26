USA oznámily nové údery na Írán v odvetě za útok na obchodní loď


26. 6. 2026Aktualizovánopřed 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Armáda Spojených států v pátek provedla nové údery na cíle v Íránu v reakci na čtvrteční íránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Uvedlo to oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM. Íránské revoluční gardy pohrozily za americký útok odvetou.

Americký prezident Donald Trump v pátek útok, k němuž se Írán přímo nepřihlásil, označil za hloupé porušení příměří ze strany Íránu. Dohoda mezi USA a Íránem z poloviny června zavádějící 60denní příměří počítá s obnovením plavby skrze Hormuzský průliv, který je klíčový pro světovou přepravu ropy a plynu.

CENTCOM uvedl, že údery byly „mocnou odpovědí“ na čtvrteční útok. Americké letectvo cílilo na skladiště raket a dronů a pobřežní radary, upřesnilo velitelství. „Neopodstatněná agrese íránských sil vůči komerční lodní přepravě je jasným porušením příměří,“ uvedl CENTCOM. Několik desítek minut po oznámení začátku americký útok skončil, uvedla televize CNN s odvoláním na amerického činitele.

Podle revolučních gard jeden z úderů směřoval na ostrov Sirík v Hormuzském průlivu, povedlo se jej ale odrazit. Reakce na americké údery bude „rychlá a rozhodná“, uvedly gardy podle agentury Reuters.

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Trump v pátek dříve napsal, že Írán zaútočil na loď čtyřmi drony, přičemž tři z nich zničily americké síly. Plavidlo, které prezident označil za „velmi nákladnou přepravní loď“, však jeden dron zasáhl.

Obavy o bezpečnost plavby v Hormuzském průlivu

Podle britské agentury UKMTO, která o zasažení lodi neznámým projektilem ve čtvrtek informovala, se incident stal nedaleko ománských břehů. Útok vyvolal obavy o bezpečnost plavby po této námořní trase. To vedlo Mezinárodní námořní organizaci k pozastavení jejího programu, který usnadňuje odplutí lodí uvázlých v oblasti kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem.

Podle údajů platformy Kpler, kterou cituje agentura AFP, provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu ve čtvrtek ve srovnání se středou klesl. Středeční údaj byl nejvyšší od začátku války. Většina lodí k plavbě využila takzvaného ománského koridoru.

Faktické zastavení provozu na začátku března kvůli válce mezi Íránem, Spojenými státy a Izraelem mělo silný dopad na ceny komodit na světových trzích.

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