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Jednání USA a Íránu na technické úrovni skončilo, uvedla íránská agentura


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Americko-íránské jednání na technické úrovni ve Švýcarsku skončilo, jeho výsledkem je rozhodnutí zřídit čtyři pracovní skupiny. Ty se zaměří na otázky související se zrušením sankcí uvalených na Teherán, íránským jaderným programem a obnovou a hospodářským rozvojem Íránu. Úkolem čtvrté skupiny bude monitorování vývoje. Dle Reuters to uvedla íránská státní agentura IRNA s odvoláním na náměstka íránského ministra zahraničí Kázema Gharíbabádího. Zástupci USA se k informacím zatím nevyjádřili.

Jednání na technické úrovni bylo zahájeno v pondělí poté, co byly ve švýcarském Bürgenstocku završeny rozhovory na vysoké úrovni. Viceprezident JD Vance, který vedl americkou delegaci, výsledky rozhovorů označil za dobrý základ pro úspěšnou konečnou dohodu. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí uvedl, že „bylo dosaženo významného pokroku“. Jednání zprostředkovávají Pákistán a Katar.

Víkendové první kolo rozhovorů se konalo na základě memoranda o porozumění podepsaného Washingtonem a Teheránem minulý týden. Memorandum předpokládá šedesátidenní diplomatický proces, jehož cílem je dosažení dohody, která zajistí trvalé ukončení konfliktu, jenž začal americko-izraelskými útoky na Írán 28. února.

Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely. Dalším z amerických požadavků je úplné znovuotevření Hormuzského průlivu, který je významnou námořní trasou pro vývoz ropy a plynu vytěžených v zemích Perského zálivu. Teherán naopak žádá zrušení sankcí či ukončení konfliktu mezi Izraelem a libanonským proíránským teroristickým hnutím Hizballáh.

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Benjamin Netanjahu

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