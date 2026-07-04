V Íránu začalo loučení veřejnosti s duchovním vůdcem Alím Chameneím

V Teheránu v sobotu oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alím Chameneím, oznámila podle agentury AFP v 6:00 místního času (4:30 SELČ) íránská státní televize. Jde o součást šestidenních pietních akcí spojených s pohřbením ajatolláha. Vedoucí představitel totalitního islámského režimu zemřel při americko-izraelských úderech na konci února.
Podle íránských úřadů se ceremonií zúčastní na dvacet milionů lidí. V sobotu ráno byly otevřeny brány velké mešity Mosala v Teheránu, kde nyní bude tělo Chameneího vystaveno. Podle AFP se k místu hrnuly tisíce truchlících. Hojná účast na pohřbu má být podle íránských představitelů pomstou za jeho smrt.
Mnozí z těch, kteří dorazili už za úsvitu a byli většinou oblečeni v černém, mávali červenými šíitskými vlajkami s nápisem Mučedník. Podle novináře AFP někteří účastníci skandovali „Pomsta!“ a také „Smrt Americe, smrt Izraeli!“, což je slogan, který se často používá na oficiálních shromážděních. Už v pátek se v mešitě konal pietní ceremoniál za účasti íránských představitelů a zahraničních hostů.
Íránská veřejnost bude mít příležitost rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem země do pondělí. Rakev, která byla do chrámového komplexu převezena v pátek, je zahalena do íránské vlajky a jsou na ní položeny černý turban a bíločerný šátek kúfíja. Tento turban nosí duchovní odvozující svůj původ od proroka Mohameda a šátek je symbolem íránské revoluční ideologie a solidarity s Palestinci.
Státní pohřeb Chameneího, který byl v letech 1981 až 1989 prezidentem země a poté téměř 37 let nejvyšším duchovním vůdcem, musel být kvůli válce s USA a Izraelem a navzdory muslimským tradicím o několik měsíců odložen. Příští týden bude rakev s tělem Chameneího putovat do šíitských poutních měst Kom v Íránu a Nadžaf a Karbalá v Iráku. Bývalý duchovní vůdce poté bude 9. července pohřben v íránském Mašhadu, kde se narodil.