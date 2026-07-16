Pátý večer v řadě. Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán


před 3 mminutami|Zdroj: ČTK

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) oznámilo ve čtvrtek večer SELČ novou vlnu útoků na Írán. Cílem podle prohlášení velitelství na síti X je zmenšit íránské vojenské kapacity. Íránská státní televize krátce poté informovala o amerických úderech na město Bandar Abbás na jihu země, které se nachází u Hormuzského průlivu.

Ve 20:00 SELČ „americké síly zahájily pátý večer v řadě novou vlnu úderů proti Íránu“, oznámilo CENTCOM. Již dříve americké síly uvedly, že cílem úderů je mimo jiné zničit íránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu.

Teherán odpovídá na americké údery útoky na okolní země, kde se nacházejí americké základny. Obě země se pak obviňují z porušování memoranda o porozumění z poloviny června, které mělo zastavit ozbrojený konflikt a obnovit plavbu v Hormuzském průlivu, který je globální trasou pro přepravu plynu a ropy.

Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán na konci února. Boje s různou intenzitou tak pokračují pátým měsícem, ačkoliv bylo nejdříve vyhlášeno příměří a pak Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění. Od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu na Írán. Obnova bojů vedla k poklesu přepravy přes Hormuzský průliv, která zažila nárůst po červnovém podpisu memoranda.

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