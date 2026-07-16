Pátý večer v řadě. Armáda USA oznámila další vlnu úderů na Írán

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) oznámilo ve čtvrtek večer SELČ novou vlnu útoků na Írán. Cílem podle prohlášení velitelství na síti X je zmenšit íránské vojenské kapacity. Íránská státní televize krátce poté informovala o amerických úderech na město Bandar Abbás na jihu země, které se nachází u Hormuzského průlivu.
Ve 20:00 SELČ „americké síly zahájily pátý večer v řadě novou vlnu úderů proti Íránu“, oznámilo CENTCOM. Již dříve americké síly uvedly, že cílem úderů je mimo jiné zničit íránské vojenské kapacity, které mohou ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu.
Teherán odpovídá na americké údery útoky na okolní země, kde se nacházejí americké základny. Obě země se pak obviňují z porušování memoranda o porozumění z poloviny června, které mělo zastavit ozbrojený konflikt a obnovit plavbu v Hormuzském průlivu, který je globální trasou pro přepravu plynu a ropy.
Spojené státy a Izrael zahájily údery na Írán na konci února. Boje s různou intenzitou tak pokračují pátým měsícem, ačkoliv bylo nejdříve vyhlášeno příměří a pak Spojené státy a Írán podepsaly memorandum o porozumění. Od úterý Spojené státy znovu uplatňují námořní blokádu na Írán. Obnova bojů vedla k poklesu přepravy přes Hormuzský průliv, která zažila nárůst po červnovém podpisu memoranda.